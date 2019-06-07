Свердловский областной комитет КПРФ выдвинул своего кандидата на довыборы в Госдуму от Серовского одномандатного округа. Им стал депутат Качканарской гордумы Габбас Даутов.
Довыборы в нижнюю палату парламента назначены в связи с тем, что депутат Сергей Бидонько стал вице-губернатором региона. Пройдут они 8 сентября.
Соперником Даутова станет олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин - который выиграл праймериз "Единой России". О планах выдвинуть кандидатов заявляли ранее также "Справедливая Россия" и "Яблоко".
Даутов, комментируя свое выдвижение и политические амбиции Шипулина, заявил, что "единороссы и власть себя уже окончательно дискредитировали". По его словам, актеры и спортсмены просто "жмут кнопки, принимая антинародные законы".
Габбас Даутов - один из основных организаторов протестных акций по различным поводам в Качканаре. Он много лет работал экскаваторщиком на Качканарском ГОКе.
Источник превью: Правда.ру
Читайте также:
Политический биатлон: свердловское "Яблоко" выступает против Шипулина
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба примерил вратарские перчатки.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о подготовленной "стратегии по возвращению Крыма", которую Зеленский презентует в Брюсселе.
Так, например, ночь в трехзвездочной гостинице Алушты обойдется в три раза дороже, чем в турецкой Аланье – 6 тысяч рублей и 2 тысячи рублей соответственно.