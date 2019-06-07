КПРФ назвала соперника олимпийского чемпиона Шипулина на довыборах в Госдуму

Свердловский областной комитет КПРФ выдвинул своего кандидата на довыборы в Госдуму от Серовского одномандатного округа. Им стал депутат Качканарской гордумы Габбас Даутов.



Биатлонист Антон Шипулин официально заявил о желании идти в Госдуму

Довыборы в нижнюю палату парламента назначены в связи с тем, что депутат Сергей Бидонько стал вице-губернатором региона. Пройдут они 8 сентября.

Соперником Даутова станет олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин - который выиграл праймериз "Единой России". О планах выдвинуть кандидатов заявляли ранее также "Справедливая Россия" и "Яблоко".

Даутов, комментируя свое выдвижение и политические амбиции Шипулина, заявил, что "единороссы и власть себя уже окончательно дискредитировали". По его словам, актеры и спортсмены просто "жмут кнопки, принимая антинародные законы".

Габбас Даутов - один из основных организаторов протестных акций по различным поводам в Качканаре. Он много лет работал экскаваторщиком на Качканарском ГОКе.

Источник превью: Правда.ру

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