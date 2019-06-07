Депутат Курской областной Думы Игорь Астапов лишен мандата из-за 27 квартир, принадлежащих его жене, но не указанных в декларации о доходах и имуществе.
Весной 2017-го прокуратура обнаружила, что в отчете народного избранника от КПРФ не отражены сделки с многочисленными квартирами его супруги на 38,2 млн руб. Глава ведомства утверждает, что депутат купил квартиры и потом в целях сокрытия расходов произвел их отчуждение. По словам Астапова, недвижимость покупала его жена.
Летом прошлого года Дума уже рассматривала вопрос о досрочном прекращении полномочий своего коллеги, однако решение о лишении коммуниста мандата так и не было принято. На этот же раз прокурор Курской области Алексей Цуканов напомнил депутатам, что решение суда о лишении полномочий вступило в силу и его надо неукоснительно исполнять.
Астапов считает, что с ним обошлись несправедливо, и намерен обратиться в Верховный суд.
Источник превью: сайт Госдумы
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