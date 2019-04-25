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Источник Правда.Ру

В Свердловской области коалиция депутатов пытается лишить КПРФ мандатов

Политика

В Асбесте депутаты городской думы пытаются лишить мандатов спикера собрания и свою коллегу. Оба избранника представляют КПРФ. Против коммунистов выступили единым фронтом единороссы, ЛДПР и эсеры.


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Заседание в повестке которого значилось принятие решения о дальнейшей судьбе парламентариев прошло во второй раз, однако необходимого большинства депутаты так и не собрали. Образумить "заговорщиков" пытаются чиновники областной администрации, однако как только они покидают пределы поселения, история повторяется.

Согласно букве закона, за лишение коллег мандатов должно положительно высказаться 2/3 избранников. В Асбесте это большинство составляет 19 человек.

Кворума собрать не удалось, однако парламентарии говорят о том, что трактовать закон можно и иначе, подсчитав количество присутствующих. Спикер, которого и пытаются снять, с таким подходом не согласен. Второй депутат, которого парламентарии пытаются отправить в отставку, Антонина Зонова, высказалась против.

После заседания избранники направили в адрес губернатора региона Евгения Куйвашева жалобу на действия подчиненных, препятствующих принятию решения. На Андрея Самарина, занимающего пост спикера, подали заявление в полицию.

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Темы ЛДПР КПРФ Единая Россия Евгений Куйвашев Справедливая Россия Свердловская область.
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