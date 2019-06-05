Глава Свердловской области Евгений Куйвашев озвучил идею разместить в столице региона штаб-квартиры организаций ООН.
На своей странице в Instagram он рассказал, что на совещании глав регионов, которое провел глава МИД РФ Сергей Лавров, проинформировал коллег об опыте, который есть у Екатеринбурга в сфере международной работы и проведения достаточно крупных мероприятий.
Губернатор обратил внимание на Всемирный день городов, который пройдет в уральском регионе под эгидой ООН-Хабитат. Он предложил Лаврову рассмотреть Екатеринбург в качестве площадки для размещения рабочих органов Евразийского экономического союза и штаб-квартир организаций, входящих в структуру ООН.
У Екатеринбурга колоссальный международный потенциал, который пока еще до конца раскрыт, заключил глава региона.
Добавим, участниками мероприятия, о котором речь шла выше, будут представители городов со всего мира. Тема - организация городской среды с помощью цифровых технологий.
Выбор Екатеринбурга для проведения Всемирного дня городов стал возможным после презентации региона в штаб-квартире Организации Объединенных наций в Нью-Йорке.
Источник превью: Википедия
Читайте также:
Евгений Куйвашев: Впервые за последние 5 лет Свердловская область вернула себе статус региона-донора
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российские химики синтезировали новое органическое вещество, из которого можно создать более эффективные катоды аккумуляторов, чем из лития.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о подготовленной "стратегии по возвращению Крыма", которую Зеленский презентует в Брюсселе.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал представителей власти в нашей стране быть внимательнее к населению и перестать кормить чужие народы за русский счет в то время, как свой бедствует.