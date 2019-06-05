Свердловский губернатор предложил разместить в Екатеринбурге штаб-квартиры организаций ООН

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев озвучил идею разместить в столице региона штаб-квартиры организаций ООН.



Евгений Куйвашев обсудил со свердловским бизнесом работу по реализации нацпроектов

На своей странице в Instagram он рассказал, что на совещании глав регионов, которое провел глава МИД РФ Сергей Лавров, проинформировал коллег об опыте, который есть у Екатеринбурга в сфере международной работы и проведения достаточно крупных мероприятий.

Губернатор обратил внимание на Всемирный день городов, который пройдет в уральском регионе под эгидой ООН-Хабитат. Он предложил Лаврову рассмотреть Екатеринбург в качестве площадки для размещения рабочих органов Евразийского экономического союза и штаб-квартир организаций, входящих в структуру ООН.

У Екатеринбурга колоссальный международный потенциал, который пока еще до конца раскрыт, заключил глава региона.

Добавим, участниками мероприятия, о котором речь шла выше, будут представители городов со всего мира. Тема - организация городской среды с помощью цифровых технологий.

Выбор Екатеринбурга для проведения Всемирного дня городов стал возможным после презентации региона в штаб-квартире Организации Объединенных наций в Нью-Йорке.

Источник превью: Википедия

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