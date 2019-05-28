Хакасский чиновник попросил завести дело на пострадавшего от него журналиста

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, набросившийся с кулаками на сотрудника ВГТРК Ивана Литомина, попросил возбудить против журналиста уголовное дело. Чиновник просит применить к нему статью об оскорблении представителя власти.



СК возбудил уголовное дело после нападения чиновника из Хакасии на журналиста

Напомним, против самого Зайцева уже возбудили дело по статье о воспрепятствовании работе журналистов.

Неделю назад съемочная группа передачи "Вести. Дежурная часть" приехала к чиновнику, что поинтересоваться у него, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров в 2015 году, получили непригодные для жизни дома и живут в нечеловеческих условиях. Вместо ответа разгневанный Зайцев, ругаясь, повалил Литомина на пол, а потом его вытолкали из кабминета. Зайцев обвиняет журналиста в провокации и в том, что он упал специально.

После этого скандального инцидента Зайцева исключат из "Единой России". Кроме того, будут приостановлены его полномочия как члена регионального политсовета и как секретаря республиканского отделения "ЕР".

Секретарь генсовета Андрей Турчак, поясняя это решение, назвал произошедшее приступом "белой чиновничьей горячки" и посоветовал идти на ринг, если хочется драки.

Фото: Pravda. ru

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