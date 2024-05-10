Как изменится состояние вашей кожи, если вы прекратите использовать косметику в течение недели

Красота на дыхание: почему вашей коже лица необходим недельный перерыв от косметики

1:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зачем вашей коже лица нужен недельный перерыв от косметики, особенно когда лето уже близко? Попросили совета у специалиста, чтобы понять, почему такая практика важна, особенно в преддверии теплого времени года.

Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Кожа на лице получает возможность "продышать". Не только косметические средства, но и инструменты, которые мы используем, могут оказывать давление на кожу, тем самым растягивая ее. Некоторые компоненты в косметике также могут вызывать пересыхание и раздражение. Предоставив ей неделю свободы от плотной косметики, вы даете коже возможность восстановиться и получить больше кислорода. В этот период следует делать увлажняющие и тонизирующие маски, использовать пилинги и гидролаты, поддерживая кожу, но не перегружая ее днем.

Ресницы и брови получают шанс укрепиться. Ежедневное использование туши и геля для бровей может ослабить ресницы и привести к их выпадению. Недельный перерыв от макияжа позволяет ресницам естественным образом укрепиться, а бровям — плотнее вырасти. Масла и никотиновая кислота могут помочь ускорить этот процесс.

Обменные процессы кожи могут начать восстанавливаться. Без натирания кожи слоями тональных основ, кожа лица может легче проводить свои естественные процессы. Но это не значит, что ее можно оставить без защиты. В течение недели уделяйте внимание увлажнению и помогайте коже обновляться, чтобы предотвратить потенциальные проблемы, такие как потеря цвета и огрубление верхнего слоя.



