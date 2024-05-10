Туристы обнаружили необычные останки на пляже Нора на Сардинии: разгадываем тайну

На южном побережье острова Сардиния, вблизи пляжа Нора, туристическая пара обнаружила скелет, похожий на человеческий. О данном инциденте было рассказано на Reddit.
Тай Сембрат и его подруга гуляли вдоль берега, когда наткнулись на необычные останки возле скалы у воды. Им показалось, что кости напоминают человеческие, хотя они и не были уверены в этом.
Специалист из Alecto Forensics, британской судебно-экспертной компании, которая предоставляет услуги по идентификации костей для национальных и международных правоохранительных органов, подтвердила, что останки не являются человеческими. Некоторые пользователи интернета, которым Сембрат показал фотографию находки, предположили, что это могут быть кости обезьяны, енота или даже редкого марсиканского медведя. Тайна происхождения останков так и не была разгадана.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.