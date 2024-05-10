Туристы обнаружили необычные останки на пляже Нора на Сардинии: разгадываем тайну

Туристы нашли "человеческий" скелет на пляже Сардинии

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

На южном побережье острова Сардиния, вблизи пляжа Нора, туристическая пара обнаружила скелет, похожий на человеческий. О данном инциденте было рассказано на Reddit.

Фото: flickr.com by Joe deSousa is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Тай Сембрат и его подруга гуляли вдоль берега, когда наткнулись на необычные останки возле скалы у воды. Им показалось, что кости напоминают человеческие, хотя они и не были уверены в этом.

Специалист из Alecto Forensics, британской судебно-экспертной компании, которая предоставляет услуги по идентификации костей для национальных и международных правоохранительных органов, подтвердила, что останки не являются человеческими. Некоторые пользователи интернета, которым Сембрат показал фотографию находки, предположили, что это могут быть кости обезьяны, енота или даже редкого марсиканского медведя. Тайна происхождения останков так и не была разгадана.