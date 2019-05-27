В "ЕР" пообещали строго следить за поведением членов партии

"Единая Россия" будет строго следить за соблюдением членами партии этических норм и оперативно реагировать, если они будут нарушаться. Об этом заявил замсекретаря генерального совета Евгений Ревенко, комментируя инцидент с главой Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым, который набросился с кулаками на журналиста ВГТРК.



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Произошедшую в республике ситуацию он назвал безобразной и отметил, что обязанность чиновников - отвечать на вопросы, волнующие население. "С такими людьми (как Зайцев - прим.) нам точно не по пути", - заключил Ревенко.

Главу района исключат из партии и приостановят его полномочия как члена республиканского политсовета, а также как секретаря местного отделения.

Секретарь генсовета Андрей Турчак назвал скандальный инцидент приступом "белой чиновничьей горячки" и посоветовал Зайцеву идти на ринг, если хочется помахать кулаками. В отношении чиновника уже возбудили дело по статье о воспрепятствовании работе журналистов.

Напомним, сотрудник ВГТРК Иван Литомин просил Зайцева пояснить, почему жители региона, оставшиеся без крыши над головой в результате пожаров в 2015 году, получили непригодные для жизни дома. Глава района в своем кабинете толкнул журналиста и повалил на пол.

Несмотря на резонанс, который вызвала эта история, чиновник продолжает настаивать на своей невинности и обвиняет корреспондента в провокации и в том, что он специально упал сам, когда его пытались вытолкать из помещения.

Фото: Pravda.ru

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