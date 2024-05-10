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Салат с капустой, зелёным луком и огурцами: сплошные витамины без лишних калорий

Салат с капустой, зелёным луком и огурцами: лёгкий, хрустящий и витаминный

1:33
Еда

Для приготовления этого лёгкого и освежающего салата с капустой, зелёным луком и огурцами вам потребуются следующие ингредиенты:

Салат с капустой, зелёным луком и огурцами: лёгкий, хрустящий и витаминный
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

— 2 свежих огурца,

— 400 г белокочанной капусты,

— 70 г зелёного лука,

— 50 мл растительного масла,

— 30 мл 6%-го уксуса,

— соль и чёрный перец по вкусу,

— свежая петрушка для украшения (по желанию).

Приготовление:

  1. Нарежьте огурцы на тонкие кружочки и порубите капусту на мелкие кусочки. Также нарежьте зелёный лук на тонкие кольца.
  2. В большой миске соедините огурцы, капусту и зелёный лук, тщательно перемешав их вместе.
  3. В отдельной емкости смешайте растительное масло и уксус, получившуюся заправку хорошо взбейте до однородности.
  4. Полейте полученной заправкой салат из огурцов, капусты и зелёного лука и хорошо перемешайте, чтобы овощи покрылись заправкой.
  5. Посолите и поперчите салат по своему вкусу и еще раз хорошенько перемешайте все ингредиенты.
  6. По желанию для украшения салата можно добавить свежую петрушку.

Ваш восхитительный салат с капустой, зеленым луком и огурцами готов! Этот салат идеально подходит в качестве лёгкой закуски или салата на обед. Он освежает своим хрустящим вкусом и прекрасно сочетается с различными блюдами. Приготовьте его и наслаждайтесь свежими овощами в каждом кусочке.

Салат Минутка из Капусты С Обалденной Заправкой
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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