Салат с капустой, зелёным луком и огурцами: сплошные витамины без лишних калорий

Для приготовления этого лёгкого и освежающего салата с капустой, зелёным луком и огурцами вам потребуются следующие ингредиенты:
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— 2 свежих огурца,
— 400 г белокочанной капусты,
— 70 г зелёного лука,
— 50 мл растительного масла,
— 30 мл 6%-го уксуса,
— соль и чёрный перец по вкусу,
— свежая петрушка для украшения (по желанию).
Приготовление:
Нарежьте огурцы на тонкие кружочки и порубите капусту на мелкие кусочки. Также нарежьте зелёный лук на тонкие кольца.
В большой миске соедините огурцы, капусту и зелёный лук, тщательно перемешав их вместе.
В отдельной емкости смешайте растительное масло и уксус, получившуюся заправку хорошо взбейте до однородности.
Полейте полученной заправкой салат из огурцов, капусты и зелёного лука и хорошо перемешайте, чтобы овощи покрылись заправкой.
Посолите и поперчите салат по своему вкусу и еще раз хорошенько перемешайте все ингредиенты.
По желанию для украшения салата можно добавить свежую петрушку.
Ваш восхитительный салат с капустой, зеленым луком и огурцами готов! Этот салат идеально подходит в качестве лёгкой закуски или салата на обед. Он освежает своим хрустящим вкусом и прекрасно сочетается с различными блюдами. Приготовьте его и наслаждайтесь свежими овощами в каждом кусочке.