Европа нарастила закупки российского газа: стали известны причины

Эксперт назвал причину увеличения закупок российского газа Европой

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европа существенно увеличила импорт российского трубопроводного газа в ответ на растущие риски и нестабильность мирового рынка энергоресурсов.

Фото: flickr.com by Ivan Radic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это решение было продиктовано необходимостью заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) в преддверии возможных энергетических кризисов. Трубопроводный газ оказался более предпочтительным из-за его конкурентоспособности и надежности по сравнению с сжиженным природным газом (СПГ), особенно в контексте активизации Китая на рынке СПГ, который увеличил свои закупки на 20%, что привело к сокращению доступного объема СПГ для Европы, сообщил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в разговоре с "Российской газетой".

В этот период также активно обсуждались новые санкционные пакеты ЕС, включая возможное прекращение импорта российского СПГ и остановку транзита газа через Украину после истечения действующего контракта в конце 2024 года. В этом случае основным маршрутом поставок российского газа в Европу станет "Турецкий поток".

Импорт российского трубопроводного газа в первые три месяца года вырос на 30% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, продолжив расти и в апреле. Этот рост отражает усиленные усилия Европы по обеспечению энергетической безопасности на фоне снижения поставок в 2021 и 2022 годах.

Вместе с тем, эксперты предупреждают о крайне уязвимом положении Европы из-за ее зависимости от альтернативных источников энергии, таких как ветровая генерация. Неблагоприятные погодные условия, такие как отсутствие ветра в сочетании с экстремальной жарой или холодом, могут привести к серьезным энергетическим проблемам, подвергая рискам стабильность энергоснабжения региона.