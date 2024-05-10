Капельница и изнеможение: Полина Гагарина на грани из-за подготовки к сольному концерту

Полина Гагарина оказалась под капельницей из-за переутомления перед сольным концертом

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Певица Полина Гагарина усиленно готовилась к большому сольному концерту, что привело к переутомлению и вынудило ее обратиться к врачам. Утром 9 мая она оказалась под капельницей.

Фото: Wikipedia by Ailura is licensed under общественное достояние

Артистка поделилась новостями с поклонниками в социальных сетях, отметив, что переутомление заставило ее остаться дома. На опубликованном снимке видно, что она бледная и выглядит усталой, но получает необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что Полина Гагарина сфотографировалась с победителем "Голоса" и бывшим мужем.