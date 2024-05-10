Певица Полина Гагарина усиленно готовилась к большому сольному концерту, что привело к переутомлению и вынудило ее обратиться к врачам. Утром 9 мая она оказалась под капельницей.
Артистка поделилась новостями с поклонниками в социальных сетях, отметив, что переутомление заставило ее остаться дома. На опубликованном снимке видно, что она бледная и выглядит усталой, но получает необходимую медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что Полина Гагарина сфотографировалась с победителем "Голоса" и бывшим мужем.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.