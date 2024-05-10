Зеленый чай обладает множеством полезных свойств. О них мы расскажем в данной статье.
Зеленый чай стимулирует работу мозга и замедляет процессы старения. Регулярное употребление чая помогает похудеть, эффективно влияя на процесс похудения.
Кроме того, зеленый чай снижает риск развития онкологических заболеваний и сахарного диабета II типа, укрепляет сердечно-сосудистую систему, а также эффективен при лечении псориаза.
Зеленый чай является эффективным потогонным средством. Рекомендуется пить напиток при повышенной температуре, лихорадке, различных видах воспалений. Особенно полезен чай людям, страдающим заболеваниями почек и мочеполовой системы.
Кроме того, напиток также благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт и пищеварение в целом.
Исследования показали, что польза зеленого чая для здоровья может включать снятие тревоги и стресса, улучшение памяти и снижение высокого кровяного давления и уровня холестерина.
Лучше избегать употребления этого напитка, если у вас гипертония, глаукома, повышенная возбудимость, депрессия.
К другим недостаткам зеленого чая относится снижение усвоения железа, кальция, магния и фолиевой кислоты.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.