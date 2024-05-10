Защитит от рака и поможет похудеть: полезные свойства и правила употребления этого чая

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Чем полезен зелёный чай и кому его нельзя пить

1:29
Здоровье

Зеленый чай обладает множеством полезных свойств. О них мы расскажем в данной статье.

Чем полезен зелёный чай и кому его нельзя пить
Фото: openverse.org by Rod Waddington is licensed under CC BY-SA 2.0.

Польза зеленого чая

Зеленый чай стимулирует работу мозга и замедляет процессы старения. Регулярное употребление чая помогает похудеть, эффективно влияя на процесс похудения.

Кроме того, зеленый чай снижает риск развития онкологических заболеваний и сахарного диабета II типа, укрепляет сердечно-сосудистую систему, а также эффективен при лечении псориаза.

Зеленый чай является эффективным потогонным средством. Рекомендуется пить напиток при повышенной температуре, лихорадке, различных видах воспалений. Особенно полезен чай людям, страдающим заболеваниями почек и мочеполовой системы.

Кроме того, напиток также благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт и пищеварение в целом.

Исследования показали, что польза зеленого чая для здоровья может включать снятие тревоги и стресса, улучшение памяти и снижение высокого кровяного давления и уровня холестерина.

Кому не рекомендуется пить зеленый чай

Лучше избегать употребления этого напитка, если у вас гипертония, глаукома, повышенная возбудимость, депрессия.

К другим недостаткам зеленого чая относится снижение усвоения железа, кальция, магния и фолиевой кислоты.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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