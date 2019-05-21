Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о снятии запрета на проведение проверок юридических лиц, работающих на рынке драгоценных металлов и камней.
На сегодняшний день, напомним, проверять предприятия, работающие на этом рынке, запрещено чаще чем раз в три года.
Хитрые предприниматели, указали в Государственной думе Российской Федерации, часто перерегистрируют свои предприятия и тем самым избегают проверок.
Законопроект, отметим, разработан по поручению главы Российской Федерации.
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