В Госдуме РФ намерены осуществлять проверку ювелирных магазинов чаще

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о снятии запрета на проведение проверок юридических лиц, работающих на рынке драгоценных металлов и камней.



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На сегодняшний день, напомним, проверять предприятия, работающие на этом рынке, запрещено чаще чем раз в три года.

Хитрые предприниматели, указали в Государственной думе Российской Федерации, часто перерегистрируют свои предприятия и тем самым избегают проверок.

Законопроект, отметим, разработан по поручению главы Российской Федерации.