Врачам и фармацевтам предложили доставлять купленные через интернет лекарства

Доставкой купленных в интернете лекарств должны заниматься специалисты с фармацевтическим или медицинским образованием. Такое предложение выдвинули участники профильного комитета Государственной Думы России по охране здоровья.



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Как уточняет агентство "РБК", депутаты подготовили поправки ко второму чтению законопроекта, разрешающего розничную продажу лекарств в интернете.

По мнению комитета, модель продаж, при которой гражданин приобретает лекарство через интернет, но доставляет его к клиенту специалист с соответствующим образованием, обеспечит "достоверность и безопасность отпуска лекарств".

"Отпускать лекарственные средства должны специалисты. А если это интернет-магазин, который непонятно где находится и непонятно что приносит, это чревато опасными явлениями, могут доставить не то", - считает заместитель председателя комитета Федот Тумусов.

Напомним, что президент России Владимир Путин призвал депутатов ускорить принятие законопроекта об онлайн-продаже лекарств и подчеркнул, что в Министерстве здравоохранения "с долей осторожности подходят к распространению безрецептурных препаратов". По мнению главы государства, продажа лекарств без рецепта и даже рецептурных препаратов - "это то, куда нужно двигаться".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что за 2017 года в России было куплены 3,3 млрд упаковок лекарственных средств. Доход аптек составил 487 млрд долларов.

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