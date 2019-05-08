Врачам и фармацевтам предложили доставлять купленные через интернет лекарства

Доставкой купленных в интернете лекарств должны заниматься специалисты с фармацевтическим или медицинским образованием. Такое предложение выдвинули участники профильного комитета Государственной Думы России по охране здоровья.
Как уточняет агентство "РБК", депутаты подготовили поправки ко второму чтению законопроекта, разрешающего розничную продажу лекарств в интернете.
По мнению комитета, модель продаж, при которой гражданин приобретает лекарство через интернет, но доставляет его к клиенту специалист с соответствующим образованием, обеспечит "достоверность и безопасность отпуска лекарств".
"Отпускать лекарственные средства должны специалисты. А если это интернет-магазин, который непонятно где находится и непонятно что приносит, это чревато опасными явлениями, могут доставить не то", - считает заместитель председателя комитета Федот Тумусов.
Напомним, что президент России Владимир Путин призвал депутатов ускорить принятие законопроекта об онлайн-продаже лекарств и подчеркнул, что в Министерстве здравоохранения "с долей осторожности подходят к распространению безрецептурных препаратов". По мнению главы государства, продажа лекарств без рецепта и даже рецептурных препаратов - "это то, куда нужно двигаться".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что за 2017 года в России было куплены 3,3 млрд упаковок лекарственных средств. Доход аптек составил 487 млрд долларов.
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