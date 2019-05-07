Песков прокомментировал недоверие россиян к декларациям о доходах чиновников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты опроса, проведенного "Левада-центром", согласно результатам которого подавляющее число граждан страны не доверяют декларациям о доходах государственных служащих.



Сколько зарабатывает президент? Путин подал декларацию о доходах

"Система выстроена и она работает. Эти 77% не полностью осведомлены о системе проверок этих деклараций", - передает агенство "РБК" ответ представителя Кремля.

Песков добавил, что система контроля достоверности деклараций чиновников успешно работает и позволяет выявлять как сознательные, так и неосознанные ошибки.

По итогам проведенного социологическому опросу, около 77% россиян посчитали, что декларация о доходах чиновников не отражает их реального уровня благосостояния. Только 3% респондентов заявили, что госслужащие отображают в декларациях всю информацию о своих финансах.

По мнению 37% россиян, в доходных декларациях чиновников отображается "ничтожно малая" часть их реального дохода. Еще 40% опрошенных заявили, что чиновники игнорируют правила составления декларации о доходах и не вносят туда всей информации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что тринадцатилетний сын российского мэра заработал за год 409 тыс. рублей.

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Россияне считают, что чиновники занижают свои реальные доходы