Тринадцатилетний сын российского мэра заработал за год 409 тыс рублей

Глава небольшого уральского города Серов Василий Сизиков предоставил декларацию о своих доходах за минувший год.
Соответствующая информация значится на официальном сайте местной администрации.
Так, мэр Серова задекларировал доход в размере почти трех миллионов рублей. Согласно документам, у Василия Сизикова имущества в собственности нет — ни автомобилей, ни квартир, ни какой-либо другой недвижимости.
Но есть недвижимость у сына Василия Сизикова. Так, отпрыск мэра города Серов имеет в пользовании квартиру и двухэтажный дом. Площадь квартиры составляет 212 квадратных метров, а частного дома и того больше — 553 квадратных метра.
Отметим, что сыну российского мэра всего-навсего 13 лет.
Есть у подростка и задекларированный доход. Правда, заработал мальчик в прошлом году в несколько раз меньше своего отца — всего 409 тысяч рублей.
Отметим, что Василий Сизиков занял должность мэра города Серов в августе минувшего года. До этого он занимал должность заместителя главы Министерства транспорта, а еще раньше был главой администрации Верхотурья.
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