Тринадцатилетний сын российского мэра заработал за год 409 тыс рублей

Глава небольшого уральского города Серов Василий Сизиков предоставил декларацию о своих доходах за минувший год.



Мэр Евпатории задержан / Новости от 03.04.2019 20:03

Соответствующая информация значится на официальном сайте местной администрации.

Так, мэр Серова задекларировал доход в размере почти трех миллионов рублей. Согласно документам, у Василия Сизикова имущества в собственности нет — ни автомобилей, ни квартир, ни какой-либо другой недвижимости.

Но есть недвижимость у сына Василия Сизикова. Так, отпрыск мэра города Серов имеет в пользовании квартиру и двухэтажный дом. Площадь квартиры составляет 212 квадратных метров, а частного дома и того больше — 553 квадратных метра.

Отметим, что сыну российского мэра всего-навсего 13 лет.

Есть у подростка и задекларированный доход. Правда, заработал мальчик в прошлом году в несколько раз меньше своего отца — всего 409 тысяч рублей.

Отметим, что Василий Сизиков занял должность мэра города Серов в августе минувшего года. До этого он занимал должность заместителя главы Министерства транспорта, а еще раньше был главой администрации Верхотурья.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутат из Саратовской области попытался объяснить, откуда у него на рабочем столе появилась табличка "Денег нет и не будет" и что она значит.

Читайте также:

Депутат Госдумы пожаловалась на нехватку зарплаты…