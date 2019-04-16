Депутат назвал табличку "Денег нет и не будет" на своем столе "обычным сувениром"

Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил происхождение на его столе в рабочем кабинете таблички с надписью: "Денег нет и не будет".
Так, заявил народный избранник, это "обычный сувенир", который ему подарили коллеги. По словам Александра Зотова, табличка не является ни призывом, ни признанием.
Несколько дней, напомним, пользователи сети интернет обратили внимание на фотографию на официальном сайте администрации Расковского района Саратовской области. На фотоснимке запечатлен глава муниципального района Александр Зотов за столом в своем рабочем кабинете. На его столе, помимо бумаг и канцелярии, стоит табличка "Денег нет и не будет".
Новость растиражировали местные средства массовой информации, а пользователи социальных сетей даже окрестили саратовского депутата "самым честным чиновником".
Примечательно, что, когда история стала достоянием общественности, фотографию на официальном сайте Расковского муниципального района Саратовской области отредактировали, убрав фразу, привлекшую внимание россиян.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутат из Пскова предложил наказывать своих коллег за неуважение к гражданам Российской Федерации.
Также "Правда.Ру" писала о том, что граждан РФ с низкими доходами могут освободить от уплаты подоходного налога.
Фото: соцсети.
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