Россияне считают, что чиновники занижают свои реальные доходы

Около 77% россиян посчитали, что декларация о доходах чиновников не отражает их реального благосостояния. Это показал опрос "Левада-центра". Примечательно то, что это касается высокопоставленных государственных деятелей, а также сенаторов и депутатов.



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Только 3% респондентов поверили, что чиновники ответственно подходят к заполнению декларации о доходах и отображают там всю информацию о своем финансовом положении. 37% россиян посчитали, что в доходных декларациях чиновников отображается "ничтожно малая" часть их реального дохода. Еще 40% опрошенных заявили, что чиновники игнорируют правила составления декларации о доходах и не вносят туда всей информации.

Также "Левада-центр" провел исследование общественного мнения относительно недавних арестов бывшего полномочного представителя президента РФ в ДФО Виктора Ишаева и экс-министра открытого правительства Михаила Абызова. Оказалось, что 40% россиян остались равнодушны к задержаниям чиновников.

34% опрошенных заявили, что испытали чувство удовлетворения от новостей о задержании Абызова и Ишаева. Еще 31% россиян посчитали, что аресты были спровоцированы переделом сфер влияния между высокопоставленными чиновниками.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Дмитрий Медведев призвал проверить декларации о доходах чиновников.

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