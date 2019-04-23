Уральский полпред рекомендовал местным депутатам "не бронзоветь"

По мнению Николая Цуканова, электоральное недовольство вызвано тем, что народные избранники не оправдывают возложенных на них надежд. Такую позицию полномочный представитель президента высказал во время совета политических партий округа. В привычно-добродушной манере раскритиковал человек Путина и работу региональных чиновников.



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На встречу с полпредом собрались не только местные парламентарии. Мероприятие посетили депутаты государственной Думы, представители Совета Федерации и руководители региональных партотделений. Говорили разумеется, о том, как будет скоординирована работа во время очередного избирательного цикла.

Полпред и партийцы друг друга не совсем поняли. Первый много говорил о том, кто виноват, что люди протестуют, а вторые наоборот, требовали дать им больше протестной свободы. Депутат от КПРФ, например, привела пример, когда власти ЯНАО штрафуют участников встречи оленеводов за организацию незаконного митинга.

Тут и чиновники проснулись. Первый зам губернатора упомянутого автономного округа заявил, что "у власти есть право защищаться". От кого, не уточнил. Полпред по-отечески улыбнулся и рекомендовал спорящим идти в суд. Пусть там разбираются.

"Все должны лучше выполнять работу, ответственней относиться к обязанностям, тогда и сигналов "наверх" будет меньше", — резюмировал встречу Цуканов, а депутатам посоветовал "Не бронзоветь, ещё не время", — говорит.

Как будет координироваться взаимодействие во время выборов собравшиеся так и не договорились.

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