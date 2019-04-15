В провинции соберут базу данных недобросовестных таксистов

Представитель Общественного совета по развитию такси в регионах России по УрФО Владимир Герасименко рассказал о том, когда появится "черный список" таксистов. По его словам, инициатива по созданию базы недобросовестных перевозчиков требует доработки.



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"Мы приступили к реализации инициативы, начали разработку программного обеспечения, но столкнулись с юридическими вопросами. Самый важный из них, который затрудняет работу над базой — передача персональных данных водителей", — пояснил Владимир Герасименко.

По мнению Герасименко, власти должны урегулировать эту проблему, чтобы у организаций не было проблем при взаимодействии и передаче информации. На данный момент инициативу поддержали большинство крупных компаний-перевозчиков, таких как: "Яндекс.Такси", "Максим", "Везет", и другие.

"Черный список" перевозчиков позволит компаниям выявлять недобросовестных лиц, проверять их судимости, непогашенные штрафы за нарушения ПДД, а также контролировать переработки.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о московском таксисте, который выстрелил в своего пассажира из травматического пистолета. Таксист утверждает, что пассажиры были пьяны и напрашивались на конфликт.

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