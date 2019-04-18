Кремль отказался комментировать сокращение среднего класса в России

Правительство Российской Федерации не намерено комментировать исследование о сокращении среднего класса в стране.



Песков объяснил слова Путина про «рай» и «мучеников» / Новости от 22.10.2018 13:03

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так, указал специалист, Кремлю остается неизвестным, на основе какой методологии был проведен опрос. Также, заявил Дмитрий Песков, там не знают, что подразумевали социологи под "средним классом".

Поэтому, резюмировал пресс-секретарь президента РФ, комментировать данное заявление российское правительство не собирается.

Напомним, что сегодня в средствах массовой информации были опубликованы результаты исследования специалистов Сбербанка. Согласно предоставленной информации, средним классом себя на сегодняшний день считают менее половины опрошенных граждан Российской Федерации.

Примечательно, что за последние несколько лет этот показатель сократился. Так, если, например, в 2014-м году средним классом себя считали 60 % опрошенных, то в минувшем, 2018-м году, лишь 47 %.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в правительстве Российской Федерации заинтересовались исследованием Федеральной службы государственной статистики. Тогда в Росстате заявили, что подавляющему большинству российских семей не хватает денег на самое необходимое. Дмитрий Песков обратился к социологам с просьбой объясниться.

Также "Правда.Ру" писала о том, что примерно треть регионов Российской Федерации на сегодняшний день переживают спад производства и замедление темпов экономического роста. Об этом говорят результаты исследования Сбербанка.

Фото: официальный сайт Минкомсвязи РФ.

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