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Почти треть регионов РФ переживают экономический спад

Экономика

Почти треть регионов Российской Федерации на сегодняшний день переживают спад производства и замедление темпов экономического роста.


Выборы-2018: в большинстве регионов победили действующие губернаторы / Новости от 10.09.2018 06:42

Об этом сообщают специалисты "Сбербанка", крупнейшего российского финансового конгломерата.

В общем по стране в минувшем году ВВП выросло на 2,3 %. Однако число регионов РФ, где экономика росла, в 2018-м году опустилось до 60. В 2017-м году, например, таких регионов было 72.

Всего же в России, напомним, 85 субъектов.

Столь негативная динамика свидетельствует об ослаблении регионального потенциала экономического роста и сигнализирует о его замедлении в текущем году.

Максимальное увеличение экономического роста — на целых 16 % — показал Ямало-Ненецкий автономный округ. Все благодаря добыче газа и активному строительству.

Сильнее же всего упал экономические рост Бурятии — на 8 %.

В 29 регионах РФ темпы экономического роста в 2018-м были выше среднего, у 30 субъектов — ниже среднего. Сразу в 24 российских регионах же в 2015–2018 годах и вовсе наблюдался экономический спад.

Данные о том, что практически треть регионов Российской Федерации находятся в состоянии рецессии — сигнал крайне тревожный, считают эксперты. Современная Россия, указывают они, так и не слезла с "нефтяной иглы". Отсутствие длинных инвестиционных ресурсов и самих инвесторов, поясняют экономисты, пагубно сказывается на отечественной экономике.

Лишь переизбыток нефтедолларов, указывают специалисты, позволяет пока российской экономике держаться на плаву.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство финансов Российской Федерации назвало старение россиян главным риском для расходов государственного бюджета.

Также "Правда.Ру" писала о том, что Всемирный банк прогнозирует России "скромные перспективы экономического роста".

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Темы ВВП нефть деньги Россия Сбербанк экономика
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