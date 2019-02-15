В Кремле призвали не строить иллюзий по поводу "смягчения" позиции США по санкциям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что высшее руководство страны не рассчитывает на смягчение санкций со стороны США. При этом, главной причиной недружественных шагов адрес России Песков считает стремление "недобросовестными методами обеспечить конкурентные преимущества для американских компаний".

Запреты и ограничения, установленные для российских граждан и компаний в законодательстве США, по словам Пескова, никуда с повестки дня не делись. "Давайте не будем обманываться", — призвал пресс-секретарь президента.

"Смягчение" санкций против России СМИ усмотрели в новой версии законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля", внесенной в Конгресс 13 февраля. Предыдущая редакция документа обязывала президента заблокировать американские активы российских государственных банков, новая редакция позволяет президенту этого не делать, если нет доказательств вмешательства конкретного банка в выборы в США или другой стране мира.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Алексей Кудрин не верит в способность США нанести российским банкам серьезный ущерб.

Источник фото: "Правда.Ру"

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