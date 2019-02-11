Власти решили вернуть в города России снесенные палатки и киоски

Министерство промышленности и торговли РФ разработало и направило на рассмотрение в Госдуму законопроект о развитии малых форм торговли, сообщил в интервью "Российской газете" замглава министерства Виктор Евтухов.
По словам Евтухова, в России следует увеличить число торговых палаток, автолавок и ларьков, поскольку на данный момент малый бизнес не имеет возможности сбывать свою продукцию из-за недостаточного количества торговых площадей. Он подчеркнул, что крупные торговые сети занимают приблизительно 40% российского рынка, а производителей, которые хотят реализовывать свою продукцию, гораздо больше, чем сетевых магазинов.
"Если сравнить развитие нашей внутренней розничной торговли с развитием ее в других странах, то у нас в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем во многих европейских странах. А малая розница - важнейший формат торговли", - отметил замминистра в беседе с изданием.
Евтухов обратил внимание и на то, что развитие нестационарной торговли, по оценке ведомства, позволит создать до 250 тысяч новых рабочих мест и снизить цены на продукты.
Напомним, ранее "Правда.Ру" писала о поддержке Минпромторгом идеи введения маркировки детского питания. На данный момент в России с помощью двухмерного штрих-кода маркируются лекарства, обувь и сигареты.
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