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Депутат от КПРФ поддержала идею налога на бездетность

Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей поддержала идею введения в стране налога "на бездетность".

Депутат от КПРФ поддержала идею налога на бездетность

Напомним, такое предложение было озвучено российским "Советом матерей" как средство разрешения демографического кризиса.

В интервью ИА "Москва", депутат от КПРФ Тамара Плетнева заявила, что тех, кто не хочет иметь детей, нужно облагать налогом. От него надо, по её словам, освободить тех, кто по медицинским показаниям не может этого сделать, и тех, кто уже вышел из репродуктивного возраста.

"Так было в советское время, — пояснила Плетнёва. — Только тогда за бездетность платили не женщины, а мужчины."

К слову, председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в 2018 году ратовала за "чистоту нравов" и советовала российским женщинам не заниматься сексом с иностранными мужчинами во время Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Вот, что тогда писала об этом "Правда.Ру"

Депутаты просят россиянок не любиться с гостями ЧМ-2018

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что интимные связи россиянок с иностранцами могут привлечь к появлению матерей-одиночек.

Такое, по ее словам, уже наблюдалось в 1980 году, после Летних Олимпийских игр 1980 года, прошедших в СССР.

Плетнева заявила, что от всего этого страдают потом ни в чем не повинные дети. Депутат отметила, что хорошо еще если партнер был одной расы, а если другой — то и вовсе беда. Плетнева добавила, что она отнюдь не националистка, но "нам необходимо своих детей рожать".

Также Плетнева отметила, что интимные связи с иностранцами могут привести не только к появлению матерей-одиночек, но и к детям, что воспитываются заграницей в неполных семьях. Председатель Госдумы заявила, что больше всего она хочет, чтобы в России женились по любви, рожали и воспитывали здоровых детей, и неважно, какой национальности были бы партнеры — лишь бы были поданными РФ.

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