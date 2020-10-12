В России призвали брать и с мужчин, и с женщин налог по 500 рублей в месяц за сознательный отказ от рождения детей.
"Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребёнка. Не любят детей, пусть платят налог и не любят дальше. Вас не будут просить заплатить 600 тысяч рублей в месяц. Гипотетически это может быть 500 рублей в месяц. Никто из-за этих денег не пойдёт рожать ребёнка, тем не менее должно быть понимание того, что я беру на себя ответственность, строю карьеру, живу для себя, путешествую, получаю пятое образование и плачу эти 500 рублей", — заявила радио "Говорит Москва" председатель правления общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая.
Она оговорилась, что плату не нужно брать с тех людей, которые не могут родить по состоянию здоровья.
"У нас сейчас огромная демографическая яма, если мы не сделаем серьёзных шагов в сторону увеличения рождаемости, то нас как нации просто не будет. Если у человека есть принципиальная позиция не рожать ребёнка, хорошо, тогда помоги тем, кто их уже родил. Мы живём в большой стране, представьте, что страны может не быть. Если мы не рожаем детей, значит, её будут заселять те, кто сюда приедет", — заявила Буцкая.
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