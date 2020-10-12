"Совет матерей" призвал вернуть налог на бездетность

В России призвали брать и с мужчин, и с женщин налог по 500 рублей в месяц за сознательный отказ от рождения детей.

"Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребёнка. Не любят детей, пусть платят налог и не любят дальше. Вас не будут просить заплатить 600 тысяч рублей в месяц. Гипотетически это может быть 500 рублей в месяц. Никто из-за этих денег не пойдёт рожать ребёнка, тем не менее должно быть понимание того, что я беру на себя ответственность, строю карьеру, живу для себя, путешествую, получаю пятое образование и плачу эти 500 рублей", — заявила радио "Говорит Москва" председатель правления общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая.

Она оговорилась, что плату не нужно брать с тех людей, которые не могут родить по состоянию здоровья.