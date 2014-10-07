Песков оценил фильм Дудя о ВИЧ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал документальный фильм Юрия Дудя о распространении ВИЧ-инфекции в России. По мнению представителя Кремля, картина была снята хорошо и заслуживает внимания.

Футболки с изображением Путина идут нарасхват

"Вы знаете, в данном случае главное, что с ним ознакомились в профильном ведомстве. Тут, конечно, в личном качестве наверняка кто-то в администрации смотрел. Фильм действительно заслуживает внимания", - рассказал Песков.

В течение нескольких дней после публикации на YouTube фильм набрал почти 10 миллионов просмотров. Песков отметил, что лично посмотрел фильм.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Путин не носит футболки со своей фотографией.

Президент России Владимир Путин не носит футболки с собственным изображением, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, передает Lenta.ru.

"Вы можете представить президента, который носит одежду с изображением себя самого?", - спросил Песков в интервью Русской службе новостей.

В то же время пресс-секретарь отметил, что Путин знает о существовании такой линии одежды, поскольку она широко рекламируется в СМИ. Однако он затруднился ответить, дарил ли кто-нибудь президенту вещи с его изображением. У самого Пескова, по его словам, футболок с Путиным нет.

Российские дизайнеры в день рождения Путина, 7 октября, представят коллекцию одежды, получившую название "Родина". В линейке представлены вещи с патриотическими принтами и изображениями президента.

Летом 2014 года в ГУМе начались продажи футболок с соответствующим принтом, а 6 октября в продажу вышла осенняя коллекция толстовок с изображением главы государства.

Pravda.Ru рассказывала ранее, что притянуть политику в легкомысленный мир высокой моды, да еще сделать ее элементом антироссийской пропаганды удалось кутюрье Джонни Талботу и Андриану Рунхофу из немецкого модного дома Тalbot Runhof. Мюнхенский бренд представил коллекцию футболок с портретами Владимира Путина. На каждой из них президент России представлен на фоне какого-нибудь знаменитого города, а под его изображением красуется надпись, которая призывает вас посетить эти места, пока туда не пришел сам Путин.

Читайте также:

Немецкий модельер выпустил майки с изображением Путина, обвиняющие Россию в агрессии

Владимир Мамонтов: Вопросы информационной безопасности сегодня первоочередные

Звезды Голливуда выбирают платья и сумки с портретом Обамы

Читайте последние новости России на сегодня, 7 октября 2014 года