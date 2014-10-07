Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Песков оценил фильм Дудя о ВИЧ

Политика » Власть » Кремль

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал документальный фильм Юрия Дудя о распространении ВИЧ-инфекции в России. По мнению представителя Кремля, картина была снята хорошо и заслуживает внимания.

Футболки с изображением Путина идут нарасхват

"Вы знаете, в данном случае главное, что с ним ознакомились в профильном ведомстве. Тут, конечно, в личном качестве наверняка кто-то в администрации смотрел. Фильм действительно заслуживает внимания", - рассказал Песков.

В течение нескольких дней после публикации на YouTube фильм набрал почти 10 миллионов просмотров. Песков отметил, что лично посмотрел фильм.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Путин не носит футболки со своей фотографией.

Президент России Владимир Путин не носит футболки с собственным изображением, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, передает Lenta.ru. 

"Вы можете представить президента, который носит одежду с изображением себя самого?", -  спросил Песков в интервью Русской службе новостей.

В то же время пресс-секретарь отметил, что Путин знает о существовании такой линии одежды, поскольку она широко рекламируется в СМИ. Однако он затруднился ответить, дарил ли кто-нибудь президенту вещи с его изображением. У самого Пескова, по его словам, футболок с Путиным нет.

Российские дизайнеры в день рождения Путина, 7 октября, представят коллекцию одежды, получившую название "Родина". В линейке представлены вещи с патриотическими принтами и изображениями президента.

Летом 2014 года в ГУМе начались продажи футболок с соответствующим принтом, а 6 октября в продажу вышла осенняя коллекция толстовок с изображением главы государства. 

Pravda.Ru рассказывала ранее, что притянуть политику в легкомысленный мир высокой моды, да еще сделать ее элементом антироссийской пропаганды удалось кутюрье Джонни Талботу и Андриану Рунхофу из немецкого модного дома Тalbot Runhof. Мюнхенский бренд представил коллекцию футболок с портретами Владимира Путина. На каждой из них президент России представлен на фоне какого-нибудь знаменитого города, а под его изображением красуется надпись, которая призывает вас посетить эти места, пока туда не пришел сам Путин.

 Читайте также:

Немецкий модельер выпустил майки с изображением Путина, обвиняющие Россию в агрессии

Владимир Мамонтов: Вопросы информационной безопасности сегодня первоочередные

 Звезды Голливуда выбирают платья и сумки с портретом Обамы

Читайте  последние новости России на сегодня, 7 октября 2014 года

Темы вич кремль юрий дудь дмитрий песков документальный фильм
Актуальная аналитика
Правительство
Каких новшеств ждать от правительства Мишустина
Формула небес
Всегда открытое людям сердце - Гороскоп дня
Общество
Новосибирский агитпоезд научит единству и духовности
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Дочь Глюкозы подстриглась под "ёжик" и покрасилась в фиолетовый цвет
На Кубе появится база ядерных подлодок РФ?
Песков оценил фильм Дудя о ВИЧ
Первый гражданин России заразился коронавирусом
Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере
Путин не давал приказ отправить военных в Ливию
США запустили из-под воды баллистическую ракету Trident II
В Петербурге начался суд против сбежавшей из карантина по коронавирусу
Лукашенко попросил ЕС и Россию укрепить границы
НАТО похвасталась перехватом самого редкого истребителя РФ
Последние материалы
НАТО похвасталась перехватом самого редкого истребителя РФ
Солнцев посоветовал Харламову развестись с Асмус
Расизм по-европейски: футболист "Порту" ушёл с поля из-за болельщиков
Новый экспресс-тест определит коронавирус за считанные минуты
Турпоток в Казань в 2019 году составил 3,5 млн человек
Лукашенко рассказал об опасностях на белорусской границе
Убитых боевиками людей нашли в Сирии
Пугачева умоляла на коленях Галкина не ехать в Австралию
В поселках, которые планируют закрыть, отменили плату за капремонт
Как Кремль "обрадует" россиян Конституцией-2020
Популярное
Шоу-бизнес
Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии

2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.

Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии
Рядом с Иерусалимом найден храм, который противоречит Библии
Прошлое
Рядом с Иерусалимом найден храм, который противоречит Библии
Мир. Новости мира
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Новости полиции и криминала
Чистка рядов силовиков началась в Тюмени после скандальной вечеринки
Соломон Соловьев Всегда открытое людям сердце - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Новосибирский агитпоезд научит единству и духовности Василий Амирджанов Любовь Степушова Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому Любовь Степушова
Комментарии
Пугачева призналась, что делала пластические операции
Россияне снова "разлюбили" Украину
В России могут отменить призыв в армию
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Виктория Бекхэм, Елена Белова и другие: 7 самых красивых жен спортсменов
Мишустин поручил кабмину выезжать в регионы для анализа проблем
Депутаты Бундестага потребовали прекратить оскорблять народ-победитель
Хайповое высказывание представителя РПЦ возмутило общественность
Рядом с Иерусалимом найден храм, который противоречит Библии
Шнуров написал стих протоиерею Смирнову
Глава ЦИК "прикинула" расходы на голосование по поправкам в Конституцию
РПЦ приравняла гражданских жен к "бесплатным проституткам"
РПЦ приравняла гражданских жен к "бесплатным проституткам"
РПЦ приравняла гражданских жен к "бесплатным проституткам"
Зеленский рассказал, что для него война в Донбассе закончена
Зеленский рассказал, что для него война в Донбассе закончена
Судья КС заявил, что Россию не нужно считать правопреемницей СССР
Водонаева отказалась от участия в ток-шоу из-за скандала
Песков объяснил поведение Лукашенко
Эксперты назвали регионы РФ с лучшим качеством жизни
Водонаева отказалась от участия в ток-шоу из-за скандала
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ