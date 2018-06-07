Чичерина ставит вопрос: ФИФА в гостях у России или наоборот?

Запрет Чичериной от ФИФА — это политическая цензура, некорректный шаг, ни по отношению к исполнителю, ни по отношению к зрителям, считает сенатор Антон Беляков, побеседовавший с корреспондентом "Правды.Ру".

В Сети идет обсуждение запрета ФИФА Юлии Чичериной выступать на Фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону в рамках чемпионата мира по футболу.

Причиной такого решения Международной футбольной федерации стал один из последних клипов исполнительницы "На передовой", рассказывающий о конфликте в Донбассе. В клипе ополченцы, сражающиеся на территории Донбасса, хором вместе с Чичериной исполняют припев. В видеоряде использованы архивные кадры боевых действий во время Великой Отечественной войны.

"Слава богу, "футболобандеровцы" запретили меня в Ростове-папе, в сотне километров от которого в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками. Многие на Донбассе считают, что русские не приходят на помощь своим из-за этой футбольной вакханалии. Как известно, рок — музыка протеста, и меня официально запретили — пришло письмо на английском языке, правда, от доброй женщины с украинской фамилией, и попросили никому не показывать", — написала Чичерина в Facebook.

"Это плата за мою позицию, но, как известно, Бог не дает испытаний, которые нам не по силам. Если бы мне предложили навсегда уйти со сцены взамен прекращения безнаказанных убийств на Донбассе — я бы не раздумывая согласилась", — приводит слова Чичериной российская пресса.

Заметим, впервые иностранная организация гость России запрещает артисту из России выступать на мероприятии, проходящем в России.

Как сказал " Правде. Ру" российский государственный, политический и общественный деятель, сенатор от власти Владимирской области Антон Беляков, Чичерина сняла клип, касающийся ее позиции, но это не значит, что нужно запретить ее как исполнителя. "Одно дело — попросить не исполнять конкретную композицию, а другое дело — табуировать исполнителя", — заметил сенатор в интервью "Правде.Ру".

Он напомнил, что Леди Гагу в некоторых странах просили не исполнять композицию, которая может оскорблять чувства верующих, но не запрещали ее выступления. "Это было бы некорректно даже не по отношению к исполнителю, а по отношению к поклонникам. И мне представляется, что можно было бы сделать и ФИФА, и это нормально, тем более в шоу-бизнесе, можно было оговорить, какие песни Чичериной не исполнять", — сделал вывод сенатор в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

Вспомним также выступление Мадонны в ходе ее мирового турне MDNA. В концерте она использовала видеоряд, на котором лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен была показана со свастикой на лбу. Никого не возмутила демонстрация нацистской символики, тем более в связи с гражданином Франции.

Но есть и другие мнения. Как сказал заместитель председателя Госдумы и член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев, ФИФА в данном вопросе вправе "диктовать" России как стране, в которой проходит чемпионат мира, свои условия. "ЧМ по футболу — это мероприятие ФИФА, его проводим не мы. ФИФА — организатор, хозяин, она диктует правила. Мы просто предоставили для ЧМ территорию своих стадионов. Все остальное не надо навязывать. Не вижу в этом предмета для спора", — добавил Лебедев.

Так кто у кого в гостях? Не столь важно, нужно уметь находить компромиссы. Очевидно, что случай с Чичериной — это атака в информационной войне, где надо показать, кто сильнее.

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