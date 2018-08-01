Project Syndicate: "Путина нужно скидывать через олигархов"

Необходимо прекратить изображать всех богатых россиян в одном цвете. Такой совет американским властям в статье для Project Syndicate дает директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. Для того, чтобы навредить Кремлю, он предлагает подтолкнуть олигархов к выводу капиталов из РФ и смене места жительства.

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Первым шагом на этом пути, полагает автор текста, должно быть осознание того, кто такие олигархи. Иноземцев предлагает свое определение — тот, чье финансовое благополучие коррелирует с лояльностью власти. При этом рассуждающий убежден, что неправильно акцентироваться на связях с Путиным, многие богатые россияне начинали "тучнеть" еще при первом президенте РФ Борисе Ельцине. Также те, кто некогда был вхож в Кремль, покинули родину, например, экс-президент "Банка Москвы" Андрей Бородин находится в Великобритании.

В этом контексте руководители стран Запада должны постараться дать более точное определение: какой олигарх хорош, а какой плох. Необходимо обращать внимание на связи с Кремлем, поручает ли власть исполнение контрактов, какая часть его деловых отношений "завязана" на Москву, а значит, зависит от лояльности "верхушки". Продолжая мысль, Иноземцев призывает "сделать поблажку" тем, кто стремится больше вкладываться на Западе, например, Аркадию Абрамовичу, Михаилу Прохорову или Александру Лебедеву. Они прекратили вести дела в РФ, переключившись на "законные и прозрачные предприятия в США и Великобритании".

Указывает автор текста и на то, как относятся к российским олигархам в других странах: Израиль дал Абрамовичу гражданство, Франция не признала за Керимовым отмывания денег. США и некоторые иные государства относятся ко всем богатым россиянам одинаково плохо, не понимая, что через олигархов можно навредить "путинскому режиму".

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