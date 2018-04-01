Названа дата выборов нового кемеровского губернатора

ЦИК назвала дату выборов нового губернатора Кемеровской области. Они пройдут в день единого голосования 9 сентября.

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"В период с 31 мая по 10 июня Кемеровский областной совет народных депутатов должен принять решение о назначении выборов губернатора Кемеровской области на 9 сентября текущего года", — цитирует члена ЦИК Евгения Шевченко РИА Новости.

Назначенный врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев за период работы в Якутии на посту гендиректора угледобывающей компании "Колмар" за короткий срок смог создать динамичное и перспективное производство, а также зарекомендовал себя как неравнодушный и принципиальный руководитель, пишет ТАСС.

Всего лишь за три года под руководством Цивилева запустили два горно-обогатительных комплекса, началось строительство терминала в Хабаровском крае и подготовка ремонтно-производственной базы, которая может стать основой развития не только для Якутии, но и всего Дальнего Востока в целом.

С предполагаемым сменщиком Тулеева, гендиректором компании "Колмар" Сергеем Цивилевым во вторник, 27 февраля, встретился Владимир Путин. По официальной информации, президент обсудил с ним основные направления работы и планы по развитию базирующейся в Якутии компании на ближайшее время. "Начинали вы с достаточно скромных позиций и за весьма короткий период времени добились серьезных результатов. Знаю, что у вас эффективно развиваются и социальные программы", — отметил Путин.

Именно на Цивилева указывали кемеровчане, отвечая на вопрос, кто из представителей власти оказывает им помощь.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Владимир Путин 1 апреля принял отставку Тулеева. Временно исполняющим обязанности главы региона стал вице-губернатор Сергей Цивилев. Тулеев сам попросил его уволить: он сказал, что на него давлеет моральный груз, связанный с пожаром в Зимней вишне".

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