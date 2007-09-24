Древняя горилла уточнила происхождение человека

Общий предок человека и современных обезьян жил гораздо раньше, чем предполагалось. К такому неожиданному выводу пришли ученые, изучив зубы древней гориллы. Антропологи надеются, что их находка позволит, наконец, найти нашего загадочного прародителя.

Миллионы лет назад, когда эволюция обезьян ещё только набирала обороты, появился некий примат, который дал начало человекообразным обезьянам и человеку – этот процесс шёл планомерно и привёл к появлению сначала орангутанга, затем гориллы. Последним, кто в эволюции отклонился от человеческой родословной, был шимпанзе. К такой гипотезе склоняются сегодня ученые.

Специалисты давно ищут этого загадочного предка, который был последним звеном, связывающим человечество с обезьянами. Однако до сих пор все их попытки заканчивались ничем. Новое открытие, возможно, позволит приблизиться к разрешению загадки.

Согласно новым данным, опубликованным журналом Nature, последний общий предок людей и горилл жил, по крайней мере, на два миллиона лет раньше, чем предполагалось. Ископаемые зубы самой древней гориллы обнаружены в Африке – их возраст десять миллионов лет.

Останки нового вида – Chororapithecus abyssinicus – найдены на территории Эфиопии в 170 километрах от Аддис-Абебы. Команда эфиопских и японских исследователей изучает девять зубов, принадлежавших, как минимум, трём особям древних горилл.

Восемь коренных и один клык неотличимы от зубов современных горилл, они обладают такими же размерами и формой, утверждает Дзен Сава, сотрудник университета при Токийском музее. Полученные данные позволяют утверждать, что наши предки «разбежались» с гориллами десять или одиннадцать миллионов лет назад.

Останки Chororapithecus abyssinicus еще раз доказывают, что Африка, а не Евразия, как предполагали некоторые исследователи, – родина и современных африканских обезьян, и человека, утверждает Сава.

Однако же палеоантрополог Джей Келлей, изучающий зубы примата в университете штата Иллинойс, настроен скептически. «Я не уверен, что это была горилла, - осторожничает он, – чтобы окончательно убедится в нашей правоте, необходимы не только зубы». Он считает, что пока что рано изменять устоявшиеся даты эволюционного расхождения предков человека, горилл и шимпанзе.

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Исследования продолжаются. Учёные знают, что 15-22 млн. лет назад, по территории Евразии и Африки бродило множество видов обезьян, однако большинство ныне вымершие приматов не имело сильного сходства с современными человекообразными обезьянами. Среди них и появился гипотетический примат, который стал прародителем современных горилл и человека.