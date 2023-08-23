Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экономист Добромыслов призвал скорректировать систему расчёта пенсий в РФ
Валя Карнавал публично поддержала Сашу Стоуна
Юрист: решающую роль в трагедии в коллекторах под Москвой сыграл человеческий фактор
Дава испортил результат липосакции за миллион рублей
41-летняя певица Ирина Дубцова упала на концерте в Сочи
Осквернившего место Воинской славы вандала будут судить в Шаркане
Дайверы пожаловались на уничтожение лучшего источника для погружения в Прикамье
Полиция изъяла пистолет у нападавших на школьника в Сургуте
Леонид Агутин рассказал об отношениях Шнурова с алкоголем

Арт-терапевт поделилась, как увеличить доход через рисование

2:24
Непознанное

Расширение финансовых горизонтов может быть достигнуто благодаря определенной психологической технике в рисовании. Специалист по арт-терапии, инструктор нейрографики и психолог Оксана Авдеева поделилась этим методом с Москвой 24.

Арт-терапевт поделилась, как увеличить доход через рисование
Фото: by Save the Children Canada CC BY 2.0.

По мнению Авдеевой, процесс рисования имеет потенциал решения глубоких психологических проблем. Этот подход также может быть полезным, когда человек сталкивается с ограничением своих доходов и не может преодолеть финансовую планку.

В таких ситуациях Авдеева советует взять лист бумаги и ручку, а затем изобразить себя внутри ограниченного объема. Это может быть, например, небольшой круг, внутри которого находится квадрат.

"Далее надо начать выводить из получившегося рисунка наружу волнистые спонтанные линии, отслеживая при этом свои чувства и мысли: реакции на то, что с помощью линий приходится выходить из условной границы зоны комфорта. У кого-то при этом может возникнуть сопротивление, но это нормально и хорошо — значит, что-то сейчас получается отпускать и прорабатывать", — делится арт-терапевт.

Когда появится ощущение, что линий достаточно, можно перейти к нарисованию новой фигуры, которая будет больше и выйдет за границы предыдущей. Линии новой фигуры следует провести несколько раз, чтобы сделать их более выразительными и "мощными".

Важно продолжать осознанно следить за своими эмоциями и чувствами на протяжении всего этого процесса, как напоминает арт-терапевт.

"Сначала в новой границе может быть некомфортно, потому что больший объем — это смелость, которая нужна, чтобы покинуть прежние тесные рамки", — отметила она.

Далее можно начать рисовать дополнительные волнистые линии, соединяющие предыдущую фигуру, представляющую текущие возможности, с новой, чтобы между ними почти исчезла условная граница.

При этом, опять же, важно задавать себе вопросы: что значит для меня этот новый объем? Как я могу вести себя в новых границах? Как я в них должен проявляться? Какие эмоции я испытываю?

Авдеева подчеркивает, что в этом процессе не следует спешить, необходимо уделить ему время, и тогда практика принесет результаты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Популярное
Подруга рассказала о последней смс погибшего в коллекторе Москвы

Близкая подруга погибшего на экскурсии по подземным коллекторам Москвы Дмитрия Маркушина рассказала, что он был верующим человеком и вёл аскетичный образ жизни.

Подруга погибшего в коллекторе Москвы Дмитрия Маркушина рассказала о его последней смс
Источник в Минобороны подтвердил освобождение от должности генерала Суровикина
Названа причина отставки генерала армии Суровикина
"Мы в России жить не будем": актер Белый вспомнил об ультиматуме жене
Генерал Сергей Суровикин снят с должности
В США нашли выход из неудач контрнаступления ВСУ. Поможет ли? Любовь Степушова "39 секунд и всё": США уже рассчитали угрозу от "Цирконов" у границ Олег Володин В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин
Пообещал и погиб: наёмник ВСУ из США хотел рассказать отцу о миссии, которую "боялись выполнять"
"Сериала не будет, расходимся": Лопырева прокомментировала слухи о романе с Абрамовичем
Владимир Малышев ответил Ахеджаковой на прощании с Ясуловичем
Владимир Малышев ответил Ахеджаковой на прощании с Ясуловичем
Последние материалы
Дайверы пожаловались на уничтожение лучшего источника для погружения в Прикамье
Полиция изъяла пистолет у нападавших на школьника в Сургуте
Леонид Агутин рассказал об отношениях Шнурова с алкоголем
Замершая беременность: как распознать и что делать
Земфира* пришла в ярость из-за организации тура по Казахстану
Анастасия Волочкова рассказала о трудностях в карьере балерины
Росавиация: среди пассажиров рухнувшего под Тверью бизнес-джета значится фамилия Пригожина
"Я его люблю, но мы коллеги": можно ли построить здоровые отношения на работе
Блогер Ида Галич примерила прозрачный костюм для занятий на пилоне
В Тверской области потерпел крушение самолёт Embraer 600, десять человек погибли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников