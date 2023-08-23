Арт-терапевт поделилась, как увеличить доход через рисование

2:24 Your browser does not support the audio element. Непознанное

Расширение финансовых горизонтов может быть достигнуто благодаря определенной психологической технике в рисовании. Специалист по арт-терапии, инструктор нейрографики и психолог Оксана Авдеева поделилась этим методом с Москвой 24.

Фото: by Save the Children Canada CC BY 2.0.

По мнению Авдеевой, процесс рисования имеет потенциал решения глубоких психологических проблем. Этот подход также может быть полезным, когда человек сталкивается с ограничением своих доходов и не может преодолеть финансовую планку.

В таких ситуациях Авдеева советует взять лист бумаги и ручку, а затем изобразить себя внутри ограниченного объема. Это может быть, например, небольшой круг, внутри которого находится квадрат.

"Далее надо начать выводить из получившегося рисунка наружу волнистые спонтанные линии, отслеживая при этом свои чувства и мысли: реакции на то, что с помощью линий приходится выходить из условной границы зоны комфорта. У кого-то при этом может возникнуть сопротивление, но это нормально и хорошо — значит, что-то сейчас получается отпускать и прорабатывать", — делится арт-терапевт.

Когда появится ощущение, что линий достаточно, можно перейти к нарисованию новой фигуры, которая будет больше и выйдет за границы предыдущей. Линии новой фигуры следует провести несколько раз, чтобы сделать их более выразительными и "мощными".

Важно продолжать осознанно следить за своими эмоциями и чувствами на протяжении всего этого процесса, как напоминает арт-терапевт.

"Сначала в новой границе может быть некомфортно, потому что больший объем — это смелость, которая нужна, чтобы покинуть прежние тесные рамки", — отметила она.

Далее можно начать рисовать дополнительные волнистые линии, соединяющие предыдущую фигуру, представляющую текущие возможности, с новой, чтобы между ними почти исчезла условная граница.

При этом, опять же, важно задавать себе вопросы: что значит для меня этот новый объем? Как я могу вести себя в новых границах? Как я в них должен проявляться? Какие эмоции я испытываю?

Авдеева подчеркивает, что в этом процессе не следует спешить, необходимо уделить ему время, и тогда практика принесет результаты.

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