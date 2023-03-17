Хиромант Чурон рассказала, на каком пальце носить кольцо для привлечения удачи

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Эксперт в области хиромантии Татьяна Чурон рассказала, на каком пальце носить кольцо, чтобы привлечь в свою жизнь удачу.

Как сообщает Москва 24, для привлечения в свою жизнь удачи следует носить кольцо на указательном пальце. Дело в том, что именно этот палец отвечает за такие качества, как целеустремлённость и независимость. Также указательный палец отвечает за взаимодействие с окружающими людьми, за то, насколько человек общителен и доброжелателен.

Чурон подчёркивает, что ношение кольца на указательном пальце особенно рекомендуется неуверенным в себе и застенчивым людям. Это поможет им поверить в свои силы.

Если человек постоянно испытывает нехватку энергии и силы воли, то ему следует носить кольцо на большом пальце. Однако долго это не стоит делать, поскольку могут начаться вспышки агрессии, предупреждает хиромант.

Людям, часто испытывающим тревожность, эксперт рекомендует носить кольцо на среднем пальце. Лучше всего, если это будет украшение, переданное по наследству.

Чтобы помочь самореализоваться в жизни, а также раскрыть творческие способности, Чурон советует носить кольцо на безымянном пальце. Это поможет привлечь в жизнь богатство и славу с помощью дела, которым увлечён человек.

Всем, чья деятельность связана с красноречием, и где требуется гибкость ума хиромант рекомендует носить кольцо на мизинце. Как правило, это касается дипломатов, бизнесменов, ораторов, врачей и политиков. Вдобавок к этому, кольцо на мизинце может помочь усилить экстрасенсорные способности.

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