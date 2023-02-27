Хиромант Побединская рассказала о знаках богатства на ладонях

1:33 Your browser does not support the audio element. Непознанное

Практикующий хиромант, психолог и физиономист Наталия Побединская назвала знаки на ладонях, которые отвечают за богатство.

Как сообщает Москва 24, по некоторым линям на ладони можно определить финансовое благополучие человека.

Самым известным знаком богатства является треугольник денег, рассказывает Побединская. Этот знак располагается в центре ладони и состоит из трёх линий: головы, жизни и Меркурия.

Ещё одним знаком, который указывает на благоприятное финансовое положение человека, является «Глаз Фатимы». Он также в форме треугольника, но меньше, чем треугольник денег. Этот знак состоит из линии головы, судьбы и меркурия, и располагается в центре ладони. Обладатели «Глаза Фатимы» могут зарабатывать с помощью интуиции, тонко чувствуя, «где можно получить хорошие деньги», отмечает хиромант.

Помимо этих знаков существует ещё один. В данном случае речь идёт о «Денежной ложке», состоящая из линии головы, которая, изгибаясь, поворачивается к мизинцу. Побединская также отметила, что, если между мизинцем и безымянным пальцами на ладони имеются маленькие чёрточки, значит, «велик шанс разбогатеть с помощью наследства».

Эксперт напомнила, что на левой руке отображается данное при рождении, а на правой – то, как человек это реализует.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.