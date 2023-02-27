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Хиромант Побединская рассказала о знаках богатства на ладонях

1:33
Непознанное

Практикующий хиромант, психолог и физиономист Наталия Побединская назвала знаки на ладонях, которые отвечают за богатство.

Хиромант Побединская рассказала о знаках богатства на ладонях

Как сообщает Москва 24, по некоторым линям на ладони можно определить финансовое благополучие человека.

Самым известным знаком богатства является треугольник денег, рассказывает Побединская. Этот знак располагается в центре ладони и состоит из трёх линий: головы, жизни и Меркурия.  

Ещё одним знаком, который указывает на благоприятное финансовое положение человека, является «Глаз Фатимы». Он также в форме треугольника, но меньше, чем треугольник денег. Этот знак состоит из линии головы, судьбы и меркурия, и располагается в центре ладони. Обладатели «Глаза Фатимы» могут зарабатывать с помощью интуиции, тонко чувствуя, «где можно получить хорошие деньги», отмечает хиромант.

Помимо этих знаков существует ещё один. В данном случае речь идёт о «Денежной ложке», состоящая из линии головы, которая, изгибаясь, поворачивается к мизинцу. Побединская также отметила, что, если между мизинцем и безымянным пальцами на ладони имеются маленькие чёрточки, значит, «велик шанс разбогатеть с помощью наследства».

Эксперт напомнила, что на левой руке отображается данное при рождении, а на правой – то, как человек это реализует.

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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