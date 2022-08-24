Кум Ванги озвучил её новое пророчество: грядет конец Америки

Несмотря на то, что болгарской провидицы Ванги нет уже много лет, близкие ей люди до сих пор продолжают "вспоминать" ее предсказания. Настоящим "глашатаем" стал российский бизнесмен Сергей Косторной, называющий себя кумом болгарской слепой.

И раз от раза они становятся всё более тревожными. Но даже скептики склонны относиться к ним с изрядной долей доверия после того, как "сбылся" коронавирус.

Как сообщает портал МедиаПоток, Косторной пересказал предсказания Ванги на 2023 год. По его словам, тяжко придётся Америке и Европе.

"Да не будет ее, Америки. Такие землетрясения будут, такие цунами. Будет ее заливать, затапливать, в конце концов они вообще оттуда все сбегут, — якобы говорила болгарская ясновидящая. — И черная тень накроет Европу, и люди притихнут в страхе, и чужестранцы придут! Они придут управлять Европой".

Впрочем, по словам все того же кума Ванги, конкретных дат она никогда не называла, хотя процитированные им слова произносила часто.

К слову, 2023 год - "ужасный" для Америки - будет, согласно предсказанию Ванги, весьма неплохим. Об этом подробнее - здесь.