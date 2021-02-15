Пентагон рассказал о загадочных находках в местах крушения НЛО

Представители Министерства обороны США подтвердили, что обнаружили в местах крушения НЛО сенсационные находки.

Это стало известно благодаря опубликованному секретному документу, который получил от Разведывательного управления Министерства обороны США уфолог Энтони Брагалья.

В ответ на запрос списка предметов, которые хранятся на складах подрядчика Пентагона, ученый получил подробный отчет на 140 страницах, который доказывает, что американские военные собрали на своих складах в Лос-Анджелесе материалы, обладающие уникальными свойствами. Они могут модифицировать электромагнитное излучение — к примеру, «замедлять» свет, полностью поглощать некоторые виды излучения, а также управлять рассеянием и коэффициентом отражения.