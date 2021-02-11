Инопланетяне не контактируют с людьми из-за человеческой глупости

Профессор астрономии Ави Леб из Гарвардского университета, являющийся автором множества книг о зарождении Вселенной и чёрных дырах, заявил, что инопланетяне не вступают в контакт с людьми из-за человеческой глупости.

Кроме того, по его мнению, не исключено, что наша планета может быть не пригодна для представителей другой цивилизации.

В Галактике есть красные карликовые звёзды, которые, как считает Ави Леб, более привлекательны для инопланетян. Это связано с тем, что для инфракрасных глаз наша зелёная планета не очень подходит, они больше любят тёмно-красный цвет.

Стоит отметить, что впервые люди встретились к пришельцем в 2017 году. При выходе из Солнечной системы корабль ускорялся. Астроном считает, что это могла быть лишь часть от космического корабля.

Ранее астрофизик SETI пообещал людям встречу с инопланетянами к 2036 году.