Люди встретятся в представителями разумной инопланетной цивилизации в 2036 году. Такой прогноз сделал астрофизик Сет Шостак из института SETI, сообщает "Популярная Механика".
Вывод эксперта основан на том, что каждые несколько лет удваивается мощность компьютеров, которые и помогут людям найти внеземные цивилизации.
"Для того, чтобы анализировать огромные массивы данных, получаемые из космоса, нужны значительные вычислительные ресурсы, поэтому можно предположить, что с развитием компьютеров анализ серьезно ускорится", — пояснил он.
К 2036 году компьютеры будут достаточно мощными, поэтому с их помощью можно будет найти технологические сигнатуры, указывающие на инопланетян.
"Нам предстоит изучить миллионы звездных систем, чтобы зафиксировать следы развитой инопланетной цивилизации", — сказал астрофизик.
Однако, отмечает исследователь, даже если людям удастся поймать инопланетный сигнал, то это ещё не значит, что они смогут установить коммуникацию с инопланетянами.
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