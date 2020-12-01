Астрофизик SETI пообещал людям встречу с инопланетянами к 2036 году

Люди встретятся в представителями разумной инопланетной цивилизации в 2036 году. Такой прогноз сделал астрофизик Сет Шостак из института SETI, сообщает "Популярная Механика".

Вывод эксперта основан на том, что каждые несколько лет удваивается мощность компьютеров, которые и помогут людям найти внеземные цивилизации.

"Для того, чтобы анализировать огромные массивы данных, получаемые из космоса, нужны значительные вычислительные ресурсы, поэтому можно предположить, что с развитием компьютеров анализ серьезно ускорится", — пояснил он.

К 2036 году компьютеры будут достаточно мощными, поэтому с их помощью можно будет найти технологические сигнатуры, указывающие на инопланетян.

"Нам предстоит изучить миллионы звездных систем, чтобы зафиксировать следы развитой инопланетной цивилизации", — сказал астрофизик.

Однако, отмечает исследователь, даже если людям удастся поймать инопланетный сигнал, то это ещё не значит, что они смогут установить коммуникацию с инопланетянами.