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Эксперт объяснил появление "кораблей-призраков"

Непознанное » Аномальные зоны

Недавно издание Irishexaminer опубликовало статью, в которой говорится о том, что недалеко от берегов Ирландии прибило 77-метровый грузовой корабль MV Alta, который ходил под флагом Танзании. Удивило в этой ситуации то, что на корабле не было экипажа — ни одного человека.

Некоторые данные говорят о том, что это судно видели осенью 2018 года вблизи Бермудских островов.

По словам руководителя Дальневосточной организации Российского профсоюза моряков Николая Суханова, дрейфующий корабль без экипажа — не исключительное явление. Такое может происходить, когда судно получает пробоину, которую невозможно задраить, и экипаж вынужденно эвакуируется.

"Но интересная бывает ситуация — когда погода улучшается, судно выпрямляет крен свой, благополучно выравнивается на ровный киль и оно дрейфует. В основном использует океанские течения, ветра — есть постоянные течения в океане, есть постоянные ветра. Но зачастую дрейф судна не совпадает с "океанскими дорогами", где проходят морские суда. И это судно, получается, не попадается на "дорогах" — может годами быть незамеченным", — объяснил эксперт.

Эксперт отметил также, что море — то стихия, где из-за непогоды могут образовываться аномальные участки, в которых суда могут пропасть, как, например, в Бермудском треугольнике.

Темы ирландия корабль-призрак
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