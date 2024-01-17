Почему использование недорогих ароматических свечей может быть вредным для здоровья

Ароматические свечи придают уют и атмосферу, однако недорогие варианты могут вызывать больше проблем, чем принести пользы. Исследование американских ученых, о котором сообщает Daily Mail, указывает на то, что пары, выделяемые при горении дешевых ароматических свечей из парафина, могут быть даже более токсичными, чем дым от сигарет.
Парафин, производное нефти, используется как основной материал в свечах низкой ценовой категории (200-300 рублей). В процессе горения парафин выделяет большое количество вредных веществ, так как температура горения не достаточно высока для уничтожения токсинов.
Часто мы зажигаем ароматические свечи в закрытых помещениях, стремясь насладиться ароматом. Однако химические соединения, выделяемые при горении, могут задерживаться в комнате на продолжительное время. В ходе регулярного использования подобных свечей в течение многих лет это может вызвать различные проблемы для здоровья.
При выборе ароматических свечей следует обращать внимание на их состав. Более дорогие варианты обычно изготавливаются из натуральных восков и содержат эфирные масла. Важно учесть материалы, из которых изготовлена свеча, чтобы минимизировать потенциальные негативные воздействия на здоровье.
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