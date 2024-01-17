Почему использование недорогих ароматических свечей может быть вредным для здоровья

Почему дешевые ароматические свечи опасны для здоровья

1:18 Your browser does not support the audio element. Красота

Ароматические свечи придают уют и атмосферу, однако недорогие варианты могут вызывать больше проблем, чем принести пользы. Исследование американских ученых, о котором сообщает Daily Mail, указывает на то, что пары, выделяемые при горении дешевых ароматических свечей из парафина, могут быть даже более токсичными, чем дым от сигарет.

Фото: openverse by Denise Cross is licensed under CC BY 2.0

Парафин, производное нефти, используется как основной материал в свечах низкой ценовой категории (200-300 рублей). В процессе горения парафин выделяет большое количество вредных веществ, так как температура горения не достаточно высока для уничтожения токсинов.

Часто мы зажигаем ароматические свечи в закрытых помещениях, стремясь насладиться ароматом. Однако химические соединения, выделяемые при горении, могут задерживаться в комнате на продолжительное время. В ходе регулярного использования подобных свечей в течение многих лет это может вызвать различные проблемы для здоровья.

При выборе ароматических свечей следует обращать внимание на их состав. Более дорогие варианты обычно изготавливаются из натуральных восков и содержат эфирные масла. Важно учесть материалы, из которых изготовлена свеча, чтобы минимизировать потенциальные негативные воздействия на здоровье.