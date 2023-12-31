3 крема для кожи вокруг глаз против отеков

1:23 Your browser does not support the audio element. Красота

При выборе крема для ухода вокруг глаз важно, чтобы он не только увлажнял кожу, но и снимал утренние отеки, обеспечивал ощущение свежести и не скатывался. В этой подборке рассматриваются средства, способные бороться с отечностью.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Гиалуроновый гель-патч для кожи вокруг глаз Librederm: Этот продукт содержит низкомолекулярную гиалуроновую кислоту, обеспечивая дренажный эффект и снимая утреннюю припухлость. Гель-патч обладает удобным форматом, позволяя наносить продукт точечно, и его флакон рассчитан на 80 применений.

Гель для кожи вокруг глаз Geltek: Этот гель не только снимает отечность, но также уменьшает круги под глазами и разглаживает мелкие морщины. Может использоваться как самостоятельное средство или для проведения микротоковой терапии дома.

Освежающий гель для кожи вокруг глаз Aqua Reotier, L'Occitane: Содержащий кофеин гель помогает бороться с отечностью век и "мешками" под глазами. Он также освежает и увлажняет кожу, а роликовый аппликатор активирует микроциркуляцию.

Эти средства представляют различные подходы к устранению отеков вокруг глаз, обеспечивая эффективный уход и оставляя приятное ощущение свежести.