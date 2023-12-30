Как часто нужно менять зубную щетку?

У зубной щетки есть свой предельный срок службы, и менять ее по мере необходимости важно для поддержания хорошей оральной гигиены. Вот несколько признаков, указывающих на необходимость смены зубной щетки:

Фото: Нейросеть Шедеврум

Прошло три месяца использования: Исследования показывают, что через три месяца щетинки изнашиваются и теряют эффективность. Рекомендуется менять зубную щетку каждые три месяца.

Щетинки торчат в разные стороны: Если щетинки стали выглядеть неупорядоченно и торчат в разные стороны, это свидетельствует о потере эффективности щетки. Это может привести к неудовлетворительной очистке и даже повреждению десен.

Болезнь или простуда: После заболевания рекомендуется сменить зубную щетку, чтобы предотвратить повторное заражение. Бактерии, скрывающиеся в щетке, могут стать источником вторичной инфекции.

Своевременная смена зубной щетки помогает поддерживать оптимальное состояние полости рта и предотвращает возможные проблемы со здоровьем десен и зубов.