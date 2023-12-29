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Пять негативных последствий долгого ношения гель-лака для ногтей

1:46
Красота

Процедура маникюра с гель-лаком, хотя и стала обыденной, но не лишена потенциальных негативных последствий. Возврат к естественному маникюру становится трендом, а некоторые девушки предпочитают отказаться от гель-лака из-за проблем, таких как отслаивание и ломкость ногтей.

Пять негативных последствий долгого ношения гель-лака для ногтей
Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Assistbotmedia is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

Эксперты, включая мастеров маникюра и подологов, утверждают, что качественное нанесение гель-лака квалифицированным мастером не должно вызывать негативных последствий. Тем не менее, существуют неочевидные риски, и они рассматриваются совместно с подологом. Кроме того, представлены бьюти-находки в виде драже MERZ Spezial, помогающих в справлении с последствиями использования гель-лака и восстановлении здоровья ногтей.

Одним из распространенных последствий является отслаивание гель-лака, что увеличивает риск ломкости ногтей и может спровоцировать травмы и грибковые инфекции. Истончение ногтевой пластины также возможно из-за некорректного процесса снятия покрытия. Наиболее неочевидным, но неприятным последствием является ожог, возникающий из-за использования некачественных материалов или неправильной техники.

Важно отметить, что мастера-подологи не рекомендуют использовать гель-лак на ногтях стоп из-за риска отслаивания ногтевого ложа под воздействием давления в обуви. Долгое ношение гель-лака также может привести к изменениям формы и направления роста ногтей.

Для предотвращения этих проблем рекомендуется обращаться к квалифицированным мастерам и следить за общим состоянием ногтей, применяя необходимые средства для восстановления и поддержания их здоровья.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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