Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты объяснили, как понять, шумные шины или нет
Каждые пять минут на поле боя погибает или получает ранения один украинец
Эндокринолог напомнила о пользе мандаринов: больше половины дневной нормы витамина С в одной штуке
Назван список лучших фэнтези за 2023 год
Первый из обещанных Киеву истребителей F-16, вероятно, уже находится на Украине
Раскрыты шесть шагов для совершения самой безопасной сделки купли-продажи автомобиля
Планируется экранизация хоррора "Bendy and the Ink Machine"
Рудковская заявила, что Ивлеева заманила Билана и Киркорова в мышеловку
В ГИБДД раскрыли, что сделать, чтобы ваш автомобиль не останавливали инспекторы ДПС

Что такое нависшее веко и как его убрать с помощью косметолога и хирурга

1:25
Красота

Глаза с нависшим веком могут придавать взгляду усталый вид и визуально старить лицо. Эксперты предлагают различные методы для решения этой проблемы, рассматривая как профессиональные, так и самостоятельные подходы. Нависшее веко часто обусловлено генетикой, старением кожи или другими факторами.

Что такое нависшее веко и как его убрать с помощью косметолога и хирурга
Фото: https://www.aucklandeye.co.nz/blog is licensed under https://www.aucklandeye.co.nz/blog/7-interesting-facts-about-blue-eyes/

Профессиональные методы включают массаж лица, который способствует укреплению мышц и улучшению эластичности кожи. Также рассматриваются косметологические процедуры, такие как инъекции ботулотоксина, биоревитализация и мезотерапия. Однако важно учитывать причину нависшего века, и в случае заболевания, травмы или после операции, следует обратиться к врачу.

Существует ряд упражнений для глаз и лица, направленных на укрепление мышц и улучшение кровообращения. Массаж и гимнастика могут помочь поддерживать тонус кожи и предотвращать ее дальнейшее опущение.

Другим методом является использование эластичных тейпов, однако их эффективность остается предметом обсуждения, и перед использованием следует проконсультироваться со специалистом.

Важно отметить, что методы решения проблемы с нависшим веком могут быть индивидуальными, и выбор подхода зависит от конкретной ситуации и причины данного косметического дефекта.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Декабрист теряет бутоны: садоводы рассказали, как заставить цветок пойти в рост

Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.

Почему декабрист теряет бутоны?
Ивлеева вернула удалённые антивоенные публикации против СВО
Настя Ивлеева в соцсети восстановила антивоенные посты
Один из самых вкусных салатов с курицей на праздничный стол: готовить очень просто
Красивая закуска за 5 минут: новогодние ёлочки на праздничный стол очаруют гостей
С замороженными деньгами надо попрощаться, никто России их не вернёт Дмитрий Плотников Райские места Крыма и Кавказа всегда были предметом наживы Сергей Лебедев Британия ответит за БДК "Новочеркасск" своим миноносцем Diamond Любовь Степушова
Ожидали другой формат мероприятия: артисты извинились за участие в вечеринке Ивлеевой
Их нужно посеять в декабре: летом получите шикарные растения
Артисты извинились после того, как Путин узнал о "голой" вечеринке
Артисты извинились после того, как Путин узнал о "голой" вечеринке
Последние материалы
Первый из обещанных Киеву истребителей F-16, вероятно, уже находится на Украине
Раскрыты шесть шагов для совершения самой безопасной сделки купли-продажи автомобиля
Планируется экранизация хоррора "Bendy and the Ink Machine"
Рудковская заявила, что Ивлеева заманила Билана и Киркорова в мышеловку
В ГИБДД раскрыли, что сделать, чтобы ваш автомобиль не останавливали инспекторы ДПС
Зелень можно вырастить на подоконнике зимой
Ученые рассказали, с чем нельзя смешивать алкоголь на Новый год
Джокович намерен играть как можно дольше, минимум до 40 лет
Марокканский тажин: экзотическое блюдо с курицей для вашего новогоднего застолья
Продюсер Иншаков объяснил, почему стал инициатором иска к Ивлеевой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников