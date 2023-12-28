Что такое нависшее веко и как его убрать с помощью косметолога и хирурга

1:25 Your browser does not support the audio element. Красота

Глаза с нависшим веком могут придавать взгляду усталый вид и визуально старить лицо. Эксперты предлагают различные методы для решения этой проблемы, рассматривая как профессиональные, так и самостоятельные подходы. Нависшее веко часто обусловлено генетикой, старением кожи или другими факторами.

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Профессиональные методы включают массаж лица, который способствует укреплению мышц и улучшению эластичности кожи. Также рассматриваются косметологические процедуры, такие как инъекции ботулотоксина, биоревитализация и мезотерапия. Однако важно учитывать причину нависшего века, и в случае заболевания, травмы или после операции, следует обратиться к врачу.

Существует ряд упражнений для глаз и лица, направленных на укрепление мышц и улучшение кровообращения. Массаж и гимнастика могут помочь поддерживать тонус кожи и предотвращать ее дальнейшее опущение.

Другим методом является использование эластичных тейпов, однако их эффективность остается предметом обсуждения, и перед использованием следует проконсультироваться со специалистом.

Важно отметить, что методы решения проблемы с нависшим веком могут быть индивидуальными, и выбор подхода зависит от конкретной ситуации и причины данного косметического дефекта.