Визажист и дерматолог рассказали о новогоднем макияже и правильном уходе

2:05 Your browser does not support the audio element. Красота

Как правильно создать макияж глаз на новогоднюю ночь, избегая отеков и шелушений на следующее утро, было рассмотрено в беседе со специалистами. Зимой особое внимание требует уход за периорбитальной зоной, которую необходимо регулярно увлажнять и питать из-за воздействия мороза и центрального отопления. Рекомендуется использовать уход с гиалуроновой кислотой, витаминами C и E, кофеином, а также витаминами B3 и B5. Специалисты советуют избегать спиртосодержащих средств.

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Отмечается, что текстура средства зависит от потребности кожи и времени года. Легкие текстуры подходят для молодой кожи, в то время как плотные текстуры рекомендованы для зрелой и сухой кожи. Для эффективного ухода можно использовать двухэтапный процесс: сыворотка для воздействия на глубокие слои дермы, а затем крем для защиты от внешних факторов.

Важным нюансом является осторожное введение средств с ретинолом, чтобы избежать покраснения и шелушения. Маски и патчи также рекомендуются для увлажнения и снятия отечности вокруг глаз.

Что касается трендов макияжа, в этом сезоне особую популярность приобрели графичные стрелки. Визажисты рекомендуют использовать оттенки зеленого, золотого и красного, разнообразив макияж мелкой россыпью страз и добавив пучки небольших ресниц в уголки глаз. Важно подчеркнуть, что макияж должен быть стойким, но не перегруженным, чтобы сохранить комфорт и праздничное настроение.

При снятии макияжа вокруг глаз рекомендуется использовать мицеллярную воду или гидрофильное масло, избегая активного трения. Очищение следует проводить мягкими движениями, затем использовать подходящие средства для периорбитальной области. Это поможет избежать различных негативных реакций кожи, таких как стянутость, шелушение и отечность.