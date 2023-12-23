Если вам не хватает времени для интенсивных тренировок, а желание оставаться в форме остается высоким, обратите внимание на принципы "правила экватора". Основанное на биоритмах организма, это правило предостерегает от злоупотребления некоторыми продуктами после 15:00, когда обмен веществ значительно замедляется.
После 15:00 углеводы усваиваются хуже и склонны откладываться в организме в виде жира. Но это не означает полного отказа от пищи. Наоборот, рекомендуется употребление белковой и здоровой пищи, богатой клетчаткой и витаминами, такой как мясо индейки, чечевица и тофу.
Некоторые продукты стоит избегать после 15:00 согласно "правилу экватора". Сюда входят хлебобулочные изделия, торты, десерты, выпечка и шоколад. Макароны, рис и каши также рекомендуется употреблять в первой половине дня. Сухофрукты, богатые природным сахаром, также следует исключить в указанное время.
Красное мясо и овощи с высоким содержанием крахмала, такие как картошка и свекла, лучше употреблять в промежуток с 12:00 до 15:00, так как крахмал хуже всего усваивается вечером и может вызвать избыток инсулина, негативно сказывающийся на организме.
На Западе вновь заговорили о конфискации российских активов. В Германии прокуратура хочет изъять 720 млн евро. Но в Берлине могут пожалеть, отмечает Baijiahao.