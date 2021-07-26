EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Роскосмос поблагодарил "Пирс" и "Прогресс", прежде чем утопить их в Тихом океане
Лариса Долина ответила подписчикам на критику девятилетней внучки
Вакцинацию иностранных моряков в Бельгии начали с "русского экипажа"
Диетолог дала советы по питанию гипертоникам
В ОК появились гиперказуальные игры
HR-консультант: к 2030 году Россию ждёт дефицит кадров
Раскрыт план "мести" Елизаветы II принцу Гарри и Меган Маркл
Психиатр рассказал, как COVID-19 поражает мозг
Льготникам Подмосковья разрешат бесплатно ездить на коммерческих маршрутах

Девица-краса, длинная коса: как быстрее отрастить волосы, шесть способов

Красота

Есть счастливые люди, обладающие роскошной шевелюрой от природы. Но если вы к ним не относитесь, не стоит отчаиваться.

 

Большинство людей годам к тридцати замечают, что волосы как будто замедляют свой рост и начинают терять объём. Как этому противодействовать? Несколько несложных действий позволят вашим волосам отрастать быстрее.

Регулярно ходите в парикмахерскую

Звучит нелогично: зачем ходить в парикмахерскую, если я хочу отрастить волосы? Но секрет в том, что если вы регулярно обрезаете секущиеся кончики волос, они начинают лучше расти.

Не красьтесь в блондинку

Окрашивание, а особенно блондирование сильно напрягает не только волосы, но и кожу головы. Неудивительно, если вспомнить, сколько химии при этом используется. Старайтесь выбирать натуральные альтернативы.

Используйте масляное лечение

 

Кокосовое масло, оливковое масло… Какое масло вы в конечном итоге используете, вряд ли имеет значение. Важно отметить, что вечером вы хорошо массируете волосы, заворачиваете их в полотенце, а затем тщательно вымываете всё на следующее утро. Вы заметите: ваши волосы намного эластичнее, энергичнее и выглядят объёмней. А здоровые волосы растут лучше!

Если вы не готовы спать с маслом на голове, попробуйте "обратное мытьё". Эта процедура даёт волосам необходимое увлажнение, не утяжеляя их.

Ухаживайте за волосами изнутри

Чтобы стимулировать рост волос и предотвратить их выпадение, важно получать с пищей или пищевыми добавками следующие питательные вещества:

  • Кератин
  • Биотин
  • Витамины Е и С
  • Гамма-линолевая кислота
  • Цинк и железо
  • Достаточное количество воды

Не мойте волосы слишком часто

Это раздражает кожу головы и каждый раз удаляет ценные натуральные масла, которые бережно ухаживают за вашими волосами. Два-три раза в неделю вполне достаточно.

Ополаскивайте холодной водой

Во время мытья под тёплой водой поры раскрываются. Холодная вода, завершающая процедуру мытья, снова закрывает их. Кроме того, контраст температур стимулирует кровообращение и улучшает снабжение питательными веществами, и волосы растут быстрей, пишет портал tippsundtricks.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Ученые выяснили причину мужского облысения
Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Роскосмос поблагодарил "Пирс" и "Прогресс", прежде чем утопить их в Тихом океане
Лариса Долина ответила подписчикам на критику девятилетней внучки
Вакцинацию иностранных моряков в Бельгии начали с "русского экипажа"
Диетолог дала советы по питанию гипертоникам
Как избавиться от запаха перегара автомобилисту
В ОК появились гиперказуальные игры
Силиконовый "антидождь" своими руками
HR-консультант: к 2030 году Россию ждёт дефицит кадров
Раскрыт план "мести" Елизаветы II принцу Гарри и Меган Маркл
Почему возникла необходимость переписывать учебники истории
Популярное
Прогнозы и статистика
Статистика: в России почти самый дешёвый в Европе бензин

В России бензин марки АИ-95 дешевле, чем в 32-х европейских странах. По его стоимости страна занимает второе место в Европе.

Статистика: в России почти самый дешёвый в Европе бензин
"Есть лишь один неудачник": японцы о визите Мишустина на Курилы
Мир. Новости мира
"Есть лишь один неудачник": японцы о визите Мишустина на Курилы
Происшествия
К убийству в семье адмирала ВМФ привели странные отношения матери и сына
Военные новости
Эксперт объяснил информацию об атаке комплексов РЭБ РФ на спутник НАТО
Усам Оздемиров Глава ЦБ надела брошку в виде тучи с дождем: кому был сделан "холодный" намек Усам Оздемиров Иван Лебедев "Лёд тронулся" в вопросе о Курилах Иван Лебедев Любовь Степушова В Швеции ограничили миграцию. Но спасёт ли это страну? Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Украине дадут последний шанс: мир взамен на территории
Мир. Новости мира
Проект Литвы "Тихановская" — глуп, неактуален и бесперспективен
Миро резко прокомментировала новость о выздоровлении МакSим
Российский шоу-бизнес
Миро резко прокомментировала новость о выздоровлении МакSим
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников