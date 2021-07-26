Девица-краса, длинная коса: как быстрее отрастить волосы, шесть способов

Есть счастливые люди, обладающие роскошной шевелюрой от природы. Но если вы к ним не относитесь, не стоит отчаиваться.

Большинство людей годам к тридцати замечают, что волосы как будто замедляют свой рост и начинают терять объём. Как этому противодействовать? Несколько несложных действий позволят вашим волосам отрастать быстрее.

Регулярно ходите в парикмахерскую

Звучит нелогично: зачем ходить в парикмахерскую, если я хочу отрастить волосы? Но секрет в том, что если вы регулярно обрезаете секущиеся кончики волос, они начинают лучше расти.

Не красьтесь в блондинку

Окрашивание, а особенно блондирование сильно напрягает не только волосы, но и кожу головы. Неудивительно, если вспомнить, сколько химии при этом используется. Старайтесь выбирать натуральные альтернативы.

Используйте масляное лечение

Кокосовое масло, оливковое масло… Какое масло вы в конечном итоге используете, вряд ли имеет значение. Важно отметить, что вечером вы хорошо массируете волосы, заворачиваете их в полотенце, а затем тщательно вымываете всё на следующее утро. Вы заметите: ваши волосы намного эластичнее, энергичнее и выглядят объёмней. А здоровые волосы растут лучше!

Если вы не готовы спать с маслом на голове, попробуйте "обратное мытьё". Эта процедура даёт волосам необходимое увлажнение, не утяжеляя их.

Ухаживайте за волосами изнутри

Чтобы стимулировать рост волос и предотвратить их выпадение, важно получать с пищей или пищевыми добавками следующие питательные вещества:

Кератин

Биотин

Витамины Е и С

Гамма-линолевая кислота

Цинк и железо

Достаточное количество воды

Не мойте волосы слишком часто

Это раздражает кожу головы и каждый раз удаляет ценные натуральные масла, которые бережно ухаживают за вашими волосами. Два-три раза в неделю вполне достаточно.

Ополаскивайте холодной водой

Во время мытья под тёплой водой поры раскрываются. Холодная вода, завершающая процедуру мытья, снова закрывает их. Кроме того, контраст температур стимулирует кровообращение и улучшает снабжение питательными веществами, и волосы растут быстрей, пишет портал tippsundtricks.

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