Есть счастливые люди, обладающие роскошной шевелюрой от природы. Но если вы к ним не относитесь, не стоит отчаиваться.
Большинство людей годам к тридцати замечают, что волосы как будто замедляют свой рост и начинают терять объём. Как этому противодействовать? Несколько несложных действий позволят вашим волосам отрастать быстрее.
Звучит нелогично: зачем ходить в парикмахерскую, если я хочу отрастить волосы? Но секрет в том, что если вы регулярно обрезаете секущиеся кончики волос, они начинают лучше расти.
Окрашивание, а особенно блондирование сильно напрягает не только волосы, но и кожу головы. Неудивительно, если вспомнить, сколько химии при этом используется. Старайтесь выбирать натуральные альтернативы.
Кокосовое масло, оливковое масло… Какое масло вы в конечном итоге используете, вряд ли имеет значение. Важно отметить, что вечером вы хорошо массируете волосы, заворачиваете их в полотенце, а затем тщательно вымываете всё на следующее утро. Вы заметите: ваши волосы намного эластичнее, энергичнее и выглядят объёмней. А здоровые волосы растут лучше!
Если вы не готовы спать с маслом на голове, попробуйте "обратное мытьё". Эта процедура даёт волосам необходимое увлажнение, не утяжеляя их.
Чтобы стимулировать рост волос и предотвратить их выпадение, важно получать с пищей или пищевыми добавками следующие питательные вещества:
Это раздражает кожу головы и каждый раз удаляет ценные натуральные масла, которые бережно ухаживают за вашими волосами. Два-три раза в неделю вполне достаточно.
Во время мытья под тёплой водой поры раскрываются. Холодная вода, завершающая процедуру мытья, снова закрывает их. Кроме того, контраст температур стимулирует кровообращение и улучшает снабжение питательными веществами, и волосы растут быстрей, пишет портал tippsundtricks.
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