Увлажнение волос без утяжеления: американский стилист раскрыл секрет

Сначала шампунь, потом ополаскиватель — логичный алгоритм мытья головы. А что произойдёт с волосами, если перевернуть привычный порядок?

Если у вас тонкие, сухие, повреждённые волосы, которым требуется интенсивное увлажнение, стоит попробовать пересмотреть свою процедуру мытья головы. Началось всё с простого любопытства: "а что будет, если?…" Но оказалось, что это отличный способ добавить вашим прядям увлажнения, не заставляя их обвиснуть.

"Кондиционер действительно питает волосы, но также может утяжелить их. Воспользуйтесь шампунем, чтобы смыть его остатки. Чистые волосы — это упругие волосы", — говорит Филипп Б, известный американский парикмахер-стилист, эксперт по волосам и коже головы.

Эту технику назвали "обратным мытьём" (reverse washing), и многие популярные бренды уже раскручивают новый тренд. Шампунь смывает избыток питательных веществ из кондиционера или ещё более тяжёлой формулы маски для волос, не позволяя им накапливаться в волосах и утяжелять их. Так дольше сохраняется укладка и объём, отсутствие которого особенно часто беспокоит обладательниц тонких волос, пишет Libelle.

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