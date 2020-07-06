В Москве разработали меры поддержки салонов красоты

Накануне выходных правительство Москвы провело встречу с представителями бьюти-индустрии, чтобы выяснить о ситуации в данной отрасли на текущий момент.

В столице в индустрии красоты работают более 12 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, 80% из них (9,9 тысячи) — это предприятия малого и среднего бизнеса.

Пандемия сильно ударила по бьюти-индустрии

Почти 2,5 месяца парикмахерские и салоны красоты были закрыты. Многие не смогли пережить карантин и закрылись.

"Московский рынок потерял в этой отрасли около 20%в компаний. Наш прогноз, что эта цифра увеличится до 30% к концу сентября", — сообщил президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, владельца крупной сети салонов Игорь Стоянов.

Также он добавил, что выручка салонов упала. Сразу после открытия был всплеск посетителей, но если сравнить с этим же периодом прошлого года, то клиентов стало меньше.

Это связано с тем, что люди сейчас не тратят деньги на услуги, которые не являются жизненно важными, так как у многих упали доходы.

Власти помогут индустрии красоты

Многие владельцы салонов красоты и парикмахерских постарались воспользоваться всей возможной господдержкой. Так, некоторым из них удалось получить субсидии правительства Москвы — до миллиона рублей, другие смогли оформить федеральную поддержку на выплату зарплаты сотрудникам.

Предприниматели все же надеются, что им удастся сохранить бизнес и восстановить свои доходы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что с 15 июня в Петербурге работают парикмахерские, но клиенты не спешат.