Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В России снизился уровень крайней бедности
Землетрясение произошло в акватории Байкала
В Китае арестовали известного оппозиционера
Украинские морпехи под Горловкой расстреляли сослуживцев
Саакашвили хочет провести на Украине "судебную реформу"
Стали известны детали смерти "каширского маньяка"
Ван Дамм выразил соболезнования близким Нурмагомедова-старшего
Историк-расчленитель Соколов пытался связаться с посольством Франции
Врачи предупредили об опасности антисептиков

В Москве разработали меры поддержки салонов красоты

Красота

Накануне выходных правительство Москвы провело встречу с представителями бьюти-индустрии, чтобы выяснить о ситуации в данной отрасли на текущий момент.

В столице в индустрии красоты работают более 12 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, 80% из них (9,9 тысячи) — это предприятия малого и среднего бизнеса.

Пандемия сильно ударила по бьюти-индустрии

Почти 2,5 месяца парикмахерские и салоны красоты были закрыты. Многие не смогли пережить карантин и закрылись.

"Московский рынок потерял в этой отрасли около 20%в компаний. Наш прогноз, что эта цифра увеличится до 30% к концу сентября", — сообщил президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, владельца крупной сети салонов Игорь Стоянов.

Также он добавил, что выручка салонов упала. Сразу после открытия был всплеск посетителей, но если сравнить с этим же периодом прошлого года, то клиентов стало меньше.

Это связано с тем, что люди сейчас не тратят деньги на услуги, которые не являются жизненно важными, так как у многих упали доходы.

Власти помогут индустрии красоты

Многие владельцы салонов красоты и парикмахерских постарались воспользоваться всей возможной господдержкой. Так, некоторым из них удалось получить субсидии правительства Москвы — до миллиона рублей, другие смогли оформить федеральную поддержку на выплату зарплаты сотрудникам.

Предприниматели все же надеются, что им удастся сохранить бизнес и восстановить свои доходы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что с 15 июня в Петербурге работают парикмахерские, но клиенты не спешат.

Последние материалы
В России снизился уровень крайней бедности
Землетрясение произошло в акватории Байкала
В Китае арестовали известного оппозиционера
Экономист Бунич: "Систему ЖКХ надо частично национализировать"
Украинские морпехи под Горловкой расстреляли сослуживцев
Саакашвили хочет провести на Украине "судебную реформу"
Стали известны детали смерти "каширского маньяка"
В Москве разработали меры поддержки салонов красоты
Ван Дамм выразил соболезнования близким Нурмагомедова-старшего
Историк-расчленитель Соколов пытался связаться с посольством Франции
Популярное
Экономика и бизнес
Воду из колодцев и скважин в России обложат налогом

С 2020 года некоторые скважины и колодцы владельцев частных домов начнут облагаться налогом.

Воду из колодцев и скважин в России обложат налогом
Синоптики назвали сроки окончания аномальной жары в центральной России
Центр
Синоптики назвали сроки окончания аномальной жары в центральной России
Политика. Новости и аналитика
Блогер дал совет Александру Лукашенко
Российский шоу-бизнес
Павел Прилучный познакомил своих детей с новой девушкой
Любовь Степушова Украина отказалась "заморозить" конфликт с ЛДНР. Какой теперь план у России? Любовь Степушова Василий Амирджанов Российским детям могут запретить любоваться радугой Василий Амирджанов Усам Оздемиров Какая революция на дворе? Четвертая промышленная... Усам Оздемиров
Комментарии
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Соловьев напомнил, что Екатеринбург - "город бесов"
"Второй Ефремов": Ларисе Долиной припомнили слова 10-летней давности
"Второй Ефремов": Ларисе Долиной припомнили слова 10-летней давности
Украина отказалась "заморозить" конфликт с ЛДНР. Какой теперь план у России?
Экономист Бунич: "Систему ЖКХ надо частично национализировать"
Голосование по поправкам коммунисты назвали незаконным
Юрист: фальшивые подписи Родченкова - это уголовное дело против ВАДА и МОК
Журналист Петров: Ефремов ошибся с адвокатом и будет за это наказан
Соловьев напомнил, что Екатеринбург - "город бесов"
Преодолевая травму: либералы решают, как быть дальше
Представителя схиигумена Сергия пытались "купить"
Сын Бари Алибасова заявил, что его отца хотели убить
Москвичей предупредили о встречах с дикими кабанами
Соловьев напомнил, что Екатеринбург - "город бесов"
"Второй Ефремов": Ларисе Долиной припомнили слова 10-летней давности
Российским детям могут запретить любоваться радугой
"Второй Ефремов": Ларисе Долиной припомнили слова 10-летней давности
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ