С 15 июня в Петербурге работают парикмахерские, но клиенты не спешат

В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновили работу парикмахерские. Однако жители Северной столицы не торопятся на стрижку.

Так, по словам сотрудников салонов на улице Ломоносова и Загородном проспекте, клиентов пока мало, на запись тоже есть свободные места.

В студии Дениса Осипова на Невском проспекте сообщили, что к ним клиенты записываются активно, но в разгар буднего дня очереди нет.

Как сообщает "Фонтанка.ру", самый большой ажиотаж в мужской парикмахерской "Усачи" — сюда пришли сразу три клиента. Работники заведения считают, что хоть запись и идет активно, но, скорее всего, так будет только в первые дни, а потом желающих будет меньше.

Некоторые салоны в центре Петербурга по-прежнему закрыты.

Стоит напомнить, с 15 июня Смольный разрешил открыть работу по оказанию парикмахерских услуг по предварительной записи, но другие косметические услуги пока еще под запретом.

До того как приступить к работе, предприятия должны подготовить стандарт безопасности и уведомить об этом Смольный.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Подмосковье открылись более 5 тыс. салонов красоты.